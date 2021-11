Au fil des nouvelles technologies et des innovations, mais également des évolutions des usages, le marketing se transforme. Néanmoins, son exercice se complexifie et demande beaucoup de temps pour être efficace. Depuis plusieurs années, de nouvelles solutions émergent pour faciliter le quotidien des professionnels en quête d’efficacité et d’efficience dans leurs pratiques.

Elles ouvrent la possibilité de gérer efficacement leurs priorités et optimiser leurs processus marketing, leur permettant de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Le marketing automation coche toutes ces cases. Il permet d’automatiser différentes actions en fonction des datas dont l’entreprise dispose sur ses visiteurs ou ses prospects. Des solutions comme Webmecanik Automation dotent les professionnels du marketing d’un tout nouveau potentiel en matière de croissance.

Pour permettre aux entreprises de piloter aisément acquisition, qualification, nurturing, rétention et même de mesurer leurs actions, Webmecanik, éditeur de logiciels, a mis au point une suite d'outils complète basée sur une technologie open source, et ce, avec deux objectifs : libérer les équipes marketing et commerciale des tâches dispensables car automatisables, et les aider à communiquer de manière personnalisée au bon moment via le canal adéquat.

Un logiciel all-in-one de marketing automation

Une solution comme Webmecanik offre bien des facilités. Elle aide les entreprises à avancer efficacement à travers les étapes de l’entonnoir de vente, leur permettant de les adapter aux données obtenues sur leur clientèle.

La solution propose d’accompagner les entreprises tout au long du parcours d’achat, à commencer par la génération de leads. Pour cela, rien de plus efficace que les campagnes automatisées, qui permettent d’engager la relation avec ses prospects. L’éditeur de campagnes de Webmecanik permet justement de construire des scénarios dynamiques pour capturer les visiteurs de son site plus efficacement.

Grâce au module de lead scoring, les utilisateurs peuvent attribuer des points à leurs contacts pour prioriser leur importance et se tenir informés lorsqu’ils atteignent le seuil qui indique qu’ils sont chauds (prêt par exemple à recevoir un appel commercial). Cela permet, au bout du compte, d’engager l’acte d’achat au bon moment et d’envoyer le message qui transforme les prospects en clients.

Pour convertir les visiteurs de son site web, s’il est primordial de mettre en avant ses contenus, il est tout aussi nécessaire d’appeler à la conversion grâce à différents processus les engagent. Pour y parvenir, Webmecanik permet justement de mettre en place plusieurs dispositifs pour aider à transformer ses visiteurs en prospect identifié. Par exemple, créer des formulaires personnalisés permettent d’avoir des informations sur ses visiteurs anonymes. Ils peuvent alors être directement enregistrés et segmentés dans votre base de données. Cela garantit de leur proposer les bons call-to-actions lorsqu’ils ont atteint leur maturité.

Une fois les visiteurs anonymes convertis en prospects, il est essentiel d’engager et d’entretenir la relation avec eux pour les fidéliser. Webmecanik offre justement la possibilité de créer et partager ses contenus sur six canaux de diffusion : SMS, email, notifications web et mobile, pop-in, landing page et newsletter. L’omnicanalité est essentielle pour suivre ses prospects et créer du lien sur tous les points de contact entre eux et sa marque. L’outil de lead management s’avère utile pour mieux les connaître et les cibler, car il permet de récolter des informations sur vos visiteurs, prospects et clients directement dans le logiciel, et de les synchroniser avec votre CRM.

Enfin, lorsque les différentes actions ont été mises en place, il est important d’analyser les retombées. Webmecanik permet de suivre ses performances directement dans l’outil, et de connaître le retour sur investissement (ROI) de sa stratégie pour l’ajuster en continu.

De multiples intégrations

Au quotidien, les entreprises utilisent de multiples outils, dont un CRM. Bien qu’ils répondent tous à des objectifs précis, ils sont plus efficaces lorsqu’ils fonctionnent ensemble. En effet, pour avoir une consolidation optimale de ces données et les intégrer intelligemment dans sa stratégie, il est primordial d’avoir un écosystème connecté et synchronisé.

En ce sens, les intégrations sont de véritables alliés. Webmecanik en propose justement un large éventail – plus de 300 au total. Chacune répond à des besoins différents, comme une collaboration plus efficace ou la synchronisation de clients.

Par exemple, il est possible de garder sa liste MailChimp à jour avec le logiciel de marketing automation. Grâce à la synchronisation bi-directionnelle, dès qu’un contact est ajouté ou modifié dans le logiciel, il l’est également dans MailChimp.

Ces fonctionnalités sont accessibles autant aux revendeurs, comme les agences, qu’aux entreprises elles-mêmes. La tarification se fait en fonction de votre base de contact et démarre à 400 euros par mois. N’hésitez pas à demander votre démo gratuite !