Il y a quelques jours, Walmart a annoncé l'acquisition d'une nouvelle société baptisée Botmock. Une plateforme spécialisée dans les applications de chat conversationnel. Alors que les ventes en ligne connaissent une croissance phénoménale depuis la pandémie de Covid-19, Walmart ne cache plus ses ambitions de devenir un pionnier en matière de commerce conversationnel.

Faire ses courses par la voix et par le chat grâce à Botmock

Après avoir été précurseur dans le domaine en lançant un service de livraison par SMS en 2018, Walmart veut aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Le géant de la grande distribution veut permettre à ses clients de commander des produits sur sa plateforme par la voix et par le chat. C'est l'ambition de Walmart : devenir le leader du commerce conversationnel. Pour y parvenir, le géant américain vient de racheter Botmock, une société qui développe justement un outil de chat conversationnel.

En 2021, les ventes en ligne continuent leur progression. La crise du Covid-19 a vraisemblablement accéléré cette tendance. Un rapport de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) publié dans le courant de l'été précise que les ventes sur Internet semblent être une tendance durable. Au cours du 1er trimestre de l'année, elles ont augmenté de 14,8% en France. Walmart compte bien capitaliser sur cette tendance. Le géant américain de la grande distribution ambitionne notamment de créer des interfaces vocales afin d'accélérer sur le commerce conversationnel.

Walmart veut devenir le leader du commerce conversationnel

Botmock explique que : « notre expérience nous a permis de discuter avec des milliers de personnes dans le monde entier afin de comprendre comment concevoir, construire et déployer des expériences conversationnelles complexes. Après quelques échanges avec Walmart, il est vite apparu que l'union de nos forces serait bénéfique pour nos deux structures ». De son côté, Cheryl Ainoa, VP chez Walmart, précise que : « nos clients sont aujourd’hui plus occupés que jamais et ils recherchent des moyens simples de joindre Walmart lorsqu’ils ont besoin de nous ».

Selon Walmart, l’une des façons les plus faciles et les plus naturelles pour les clients de faire leurs courses est par la voix et le chat. Cheryl Ainoa ajoute que « c’est pourquoi nous avons construit et déployé plusieurs expériences conversationnelles et prévoyons d’en introduire encore plus ». L'acquisition de Botmock va permettre à Walmart d'accélérer sur ce sujet et de créer plus rapidement des interfaces vocales et de chat pour leurs clients. La société n'en est pas à son coup d'essai en matière de commerce conversationnel. En début d'année, Walmart organisait un événement sur TikTok : le « Spring Shop-Along : Beauty Edition », un format en live pour inciter les abonnés à consommer.