Dans le courant de l’été 2021, Salesforce a interrogé 8 227 spécialistes du marketing à travers le monde entier. L’enquête a été réalisée dans des entreprises B2B et B2C. Le rapport classe les répondants en trois catégories : les entreprises les moins satisfaites de leurs performances marketing (15%), les entreprises entièrement satisfaites avec de très bons résultats (14%) et les entreprises aux performances moyennes (72%). En téléchargeant cet e-book, vous découvrirez que les spécialistes du marketing sont plutôt confiants dans l'avenir et qu’ils s'éloignent du « retour à la normale » en créant de nouvelles pistes axées sur l'innovation, la transformation digitale et le télétravail.

La fonction marketing de plus en plus centrale

Les changements dans le domaine du marketing n’ont jamais été aussi fulgurants que depuis la crise du COVID-19. Le livre blanc de Salesforce montre que tous les spécialistes du marketing repensent tout, des canaux qu'ils utilisent à leur définition de la réussite. À ce sujet, le CMO de Petco précise que « la rapidité des changements observés au cours de l'année passée nous a permis d'atteindre des niveaux inédits d'innovation marketing ». Voici les grandes parties de ce livre blanc, à télécharger gratuitement :

Les changements de stratégies et priorités dans le domaine du marketing

L'état actuel de la transformation digitale et sa future trajectoire

Les tendances de la gestion des données marketing

Les mutations de la collaboration suite à l'adoption massive du télétravail

Les professionnels du marketing disent être optimistes quant aux nombreux changements qu’ils traversent. 66 % des personnes interrogées déclarent s’attendre à une croissance du chiffre d'affaires de leur entreprise au cours des 12 à 18 prochains mois. Statistique très intéressante : 77 % des spécialistes marketing estiment que leur travail apporte plus de valeur aujourd'hui qu'il y a un an. Avec l'avènement du digital, la fonction marketing est aujourd’hui encore plus centrale qu’auparavant.

Le passage au tout digital intensifie le marketing

En effet, selon l’étude réalisée par Salesforce : « la migration rapide et importante vers les canaux digitaux, qui se poursuivra à long terme, est au cœur de l'évolution des attentes des clients. 61 % des clients pensent passer plus de temps en ligne après la pandémie qu'avant ». Logiquement, les attentes et les usages des clients influent sur l'évolution des stratégies digitales. De nouvelles technologies font leur apparition et les outils se démocratisent : 83% des sondés déclarent que leur travail sera plus axé sur la technologie suite à la pandémie.

La preuve : l'adoption de l'intelligence artificielle par les spécialistes marketing semble suivre celle de leurs clients. Dans son e-book, Salesforce déclare que : « 60% des clients acceptent de recourir à l'IA pour améliorer leurs expériences » et que « 60% des spécialistes marketing ont une stratégie d'IA entièrement définie ». En mettant l'accent sur l'automatisation des processus et la personnalisation, les spécialistes marketing expérimentent différents cas d'utilisation. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc pour découvrir les l’ensemble des tendances.