Que vous soyez DAF, DG , DSI ou Data manager, en 2021, la Business Intelligence, les données et l’analytics sont au cœur de vos préoccupations. En téléchargeant ce livre blanc, vous allez découvrir comment rendre vos applications plus intelligentes. Grâce à Hyperintelligence, vous pouvez injecter des analyses et de « l'intelligence » directement dans expérience de navigation, sur vos applications ou sur votre site web. Objectif : optimiser votre temps et aller plus loin dans l’analyse des données.

Dans cet ebook, MicroStrategy vous explique comment la Business Intelligence peut vous permettre de stimuler la croissance des revenus de votre entreprise. L’idée est simple : en analysant l’ensemble des données collectées de diverses applications, l’outil Hyperintelligence est capable de rendre votre entreprise plus intelligente en accompagnant vos équipes vers la réalisation de leurs objectifs. La création de cartes intelligentes au sein de vos applications préférées va vous permettre de travailler de manière plus productive.

Si aujourd’hui vous faites le constat que vous n’avez pas le temps d’analyser suffisamment de données au sein de votre structure, ce livre blanc pourrait bien vous être d’une grande utilité. En effet, comme l’explique MicroStrategy, il existe des solutions pour ne pas avoir à chercher ces données. L’outil HyperIntelligence a justement été pensé pour cela.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez plusieurs cas d’usage. Imaginez que vous deviez vous rendre à une réunion avec un client dans 5 minutes mais que vous n’avez pas eu le temps de préparer l'entretien… Une situation qui peut se présenter assez fréquemment. L’outil développé par MicroStrategy s’intègre à votre calendrier et peut vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin en quelques secondes.

Des centaines d’organisations à travers le monde travaillent justement sur la Business Intelligence, pour enrichir leur expérience de navigation. Dans son livre blanc, MicroStrategy présente également l’exemple d’un établissement de santé. La Business Intelligence peut permettre dans ce cas précis de diminuer la pression sur le personnel de santé en première ligne grâce à des cartes de patients, fiables et sécurisées, qui permettent d’avoir un aperçu de leurs besoins en médicaments.

Dans cet ebook, vous découvrirez également le cas d’un recruteur. Ici, la Business Intelligence permet de rationaliser la manière dont vos équipes RH gèrent chaque offre d'emploi dans leurs applications quotidiennes. On sait que les processus de recrutement peuvent être longs et difficiles à suivre. Les données ne sont quasiment jamais disponibles sur une seule et même plateforme. Avec un outil de Business Intelligence, vous pourrez suivre plus efficacement le statut de vos offres et l’avancement des recrutements. MicroStrategy collecte par exemple vos données sur TalentNest, LinkedIn Recruiter, Taleo, Workday, Salesforce ou encore SmartRecruiters.

Dernier exemple, pour accéder aux autres, il faudra télécharger le livre blanc de MicroStrategy. L’application de la Business Intelligence est essentielle dans le domaine de la supply chain pour fluidifier la stratégie des responsables de la chaîne d’approvisionnement. Avec un outil adapté, vous pourrez fournir des indicateurs clés de performance sur les produits et les pièces fournis par chaque fournisseur afin d'évaluer rapidement l'efficacité de chacun de vos contrats.

Ce ne sont là que quelques cas d'utilisation potentiels. Les possibilités sont infinies pour les sociétés avant-gardistes. Vous l’aurez compris, la Business Intelligence permet de créer de la valeur dans l'ensemble de l'entreprise. Pour découvrir comment vous aussi vous pouvez profiter de ce potentiel, téléchargez le livre blanc de MicroStrategy.