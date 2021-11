En marketing, les données sont clés. En fonction des KPI choisis, il est possible de suivre le ROI, le lancement d'un nouveau produit, les ventes, les personnes atteintes etc. Cependant, gérer cette partie via des reportings prend du temps. Il faut soit copier/coller les données, exporter des tableurs puis les remettre à jour...

Pour être plus productif, des outils comme KPIBees existent. Ce dernier est un module complémentaire de Google Sheets qui se connecte aux sources de données et met à jour automatiquement les données d'une feuille de calcul. Un gain de temps au quotidien pour les agences qui gèrent plusieurs comptes et plus largement les équipes marketing.

Un outil qui permet de se concentrer sur l'analyse des données

KPIBees se connectent à plus de 21 sources de données parmi : Google Analytics, YouTube, Wix, MySQL, Intercom, Oracle et bien d'autres. Via KPIBees, il est possible de créer un tableau de bord personnalisé et extraire les informations au bon format, directement dans une feuille de calcul.

Le connecteur JSON permet de copier une URL, pour obtenir clairement des données lisibles et faisant sens. Pour la partie reporting publicitaire, KPIBees offre un grand nombre de requêtes à utiliser en un clic.

La mise à jour des données se fait automatiquement. Il suffit de choisir la récurrence : chaque heure, chaque jour ou encore chaque semaine. Il n'y a alors plus rien à faire, si ce n'est suivre l'évolution des données.

Côté prix, KPIBees est un outil payant, sur lequel plusieurs offres intéressantes sont proposés. L'abonnement à vie à 59 dollars au lieu de 449 dollars donne accès à toutes les fonctionnalités et à un crédit de 300 requêtes par mois. Pour plus de requêtes, deux autres abonnements sont proposés à des prix supérieurs.

