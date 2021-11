Alors qu'il est possible depuis quelques semaines de poster directement du contenu sur Instagram via un ordinateur, de nombreux outils existent pour programmer, publier et suivre les performances de contenu sur Instagram. Des outils populaires comme Hootsuite ou Agorapulse, mais aussi des outils plus pratiques comme InstaPost.

InstaPost est un outil gratuit qui permet de programmer et publier sur des publications sur Instagram directement depuis Notion. Pour le moment cet outil est en version bêta et utilise l'API privée d'Instagram pour publier des posts.

Publier du contenu Instagram via Notion !

Le fonctionnement d'InstaPost est très simple. L'installation se fait en un clic. Il faut dupliquer un template Notion, partager la page Notion sur le web, créer une intégration Notion et déployer l'outil. Pour bien réaliser l'installation, un guide est disponible.



Depuis Notion, n'importe qui peut créer des publications Instagram. Ces dernières peuvent alors être publiées directement ou bien programmer, ce qui évite une publication manuelle ! Autre fonctionnalité disponible sur Instagram la conversion de texte en image. Il est possible de publier des posts sans image. En effet une image sera automatiquement générée à partir du titre de la publication.

L'avantage d'InstaPost contrairement à d'autres outils est que le format carrousel d'Instagram est automatiquement publié, contrairement à d'autres plateformes qui envoient une notification pour publier manuellement.

Cet outil fait sens, de plus en plus d'entreprises et d'agences utilisent Notion pour gérer leur contenu social media.