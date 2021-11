Pour faire face aux différents problèmes existant dans les chaînes d’approvisionnements, notamment liés aux multiples pénuries actuelles et à la Covid-19, Microsoft a mis à profit ses ressources pour moderniser la supply chain. La firme a annoncé le lancement de plusieurs solutions dont Microsoft Cloud for Manufacturing et Dynamics 365 Supply Chain Insights.

La supply chain a évolué malgré elle depuis la pandémie de Covid-19

Caglayan Arkan, vice-président de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement chez Microsoft, a déclaré que « l'entreprise avait réfléchi à des moyens d'aider les entreprises à résoudre ces problèmes et à évoluer en même temps vers des entreprises plus axées sur le numérique, ce qui est un défi pour les fabricants. »

Il affirme que depuis plusieurs années, avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les méthodes de travail étaient sensiblement les mêmes. Toutefois, depuis 2020, il est beaucoup plus compliqué de se déplacer, et donc de s'informer sur l'avancée de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif de la société est donc de recréer un lien entre les différents acteurs de la supply chain, de l'ouvrier à l'employé, du client au fournisseur.

L’outil Supply Chain Insights comme base pour résoudre les problèmes

La première solution proposée par Microsoft est Dynamics 365 Supply Chain Insights. Elle permet aux entreprises de concilier les données de fournisseurs de données tiers, de partenaires logistiques et des clients. Grâce à cela, le logiciel propose une cartographie des itinéraires de la supply chain grâce à l’intelligence artificielle.

« Supply Chain Insights permet également aux clients d'enrichir leurs propres données de chaîne d'approvisionnement avec des signaux externes tels que des données météorologiques mondiales pour prédire son impact sur les expéditions, mettant ainsi à portée de main une intelligence et une puissance prédictive accrues » ajoute Alysa Taylor, vice-président de Microsoft pour l'industrie, les applications et le marketing de données.

Lorsqu'un évènement perturbateur se produit, il est possible grâce à cette simulation fonctionnant sur la technologie du jumeau numérique, de trouver les meilleures façons de minimiser l'impact du problème. Par exemple, en fonction des conditions météorologiques (comme de fortes précipitations dans une région), il est possible d'adapter l'acheminement de certaines denrées en temps réel.

Microsoft Cloud for Manufacturing pour compléter l’apport de Supply Chain Insights

En août, l’entreprise Bosch avait affirmé qu’il était important à l’avenir de repenser sa chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. En s’appuyant sur Supply Chain Insight, Microsoft a développé Microsoft Cloud for Manufacturing. La solution rassemble plusieurs fonctionnalités déjà existantes dans d’autres plateformes de la firme tout en intégrant des nouveautés.

Caglayan Arkan a présenté Microsoft Cloud for Manufacturing comme une « solution modulaire et extensible dispose à la fois de services cloud de bout en bout tels que la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et de services edge pour connecter en toute sécurité les appareils de l'usine ou déployer des capacités de production et d'exécution de la chaîne d'approvisionnement pour les usines et les entrepôts ». À l’heure actuelle, Johnson & Johnson utilise cet outil pour la transformation numérique de sa supply chain.

Hormis ces deux nouveautés, l’entreprise dirigée par Satya Nadella a aussi réalisé plusieurs annonces dans le cadre du Microsoft Ignite 2021. On retrouve une mise à jour de Microsoft Azure et de Microsoft Cloud for Healthcare, ainsi que le lancement de Microsoft for Financial Services et de Microsoft Cloud for Nonprofit.