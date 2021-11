Sur un site web, pouvoir facilement contacter une entreprise est indispensable. Pour cela différentes options : un formulaire de contact, une adresse mail, un numéro de téléphone ou bien des boutons redirigeant vers d'autres moyens de communication, comme les réseaux sociaux.

Bot Help Chat Button est un widget gratuit qui facilite la prise de contact pour les visiteurs d'un site. Ces derniers peuvent utiliser les réseaux sociaux, les applications de messagerie et bien d'autres leviers pour prendre contact directement avec une entreprise.

Le widget se paramètre très facilement, sans avoir à coder. Il faut dans un premier temps choisir les moyens de communication parmi WhatsApp, Messenger, Telegram, Twitter, Discord Instagram, Snapchat, SMS etc. En fonction des canaux choisis, il faudra ajouter une URL, un numéro de téléphone ou encore un nom d'utilisateur. Ensuite il faut paramétrer le bouton : position, couleur, call to action, s'il s'affiche sur mobile ou ordinateur. Pour finir, il suffit d'entrer une adresse mail pour recevoir le code ou bien de copier le code et l'insérer avant la balise </body> de votre site.



Cet outil permet de générer plus de prospects et de vente, en offrant un moyen simple de contact. Ainsi, même s'ils ne sont plus sur votre site, ils peuvent continuer à discuter avec vous.

À l'avenir, une partie analytics devrait être fournie ainsi que de nouvelles fonctionnalités.