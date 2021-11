La communication interne joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement d’une entreprise. Elle permet aux salariés de communiquer efficacement des informations importantes à propos de la stratégie et les valeurs de l’organisation, ou encore des événements à venir.

Néanmoins, la communication interne doit être constamment améliorée pour être efficace. Cela nécessite parfois d’évaluer sa maturité pour la reconstruire et de se réorganiser pour partir sur de nouvelles bases.

Face à ces enjeux, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, organise le 18 novembre un webinar pour vous aider à mesurer et à améliorer la communication au sein de votre société.

Mesurer sa communication interne pour l’améliorer

Travailler ensemble et avancer dans l’accomplissement d’un but commun nécessite de pouvoir communiquer et se comprendre. La communication interne va permettre de transmettre la vision d’une organisation, ses objectifs... Autant d’éléments qui donnent un sens à leur travail et qui les aident à comprendre dans quel but s’inscrivent leurs actions. En somme, cette transparence leur permet d’être plus performants.

La communication interne agit donc comme un levier puissant sur les résultats d’une entreprise, mais aussi sur son organisation. Une équipe dont les membres se connaissent et s’entendent bien communiquera forcément mieux. Comme vous l’expliqueront Eric Bounyavath et Matthieu Lluis, les experts de Jamespot, développer une bonne entente entre ses collaborateurs permet d’améliorer la qualité de vie du travail, et de s’assurer du bon déroulement d’un projet.

Toutefois, la communication interne nécessite d’être constamment réadaptée, que ce soit lors de changements d’équipes ou de stratégies. Il est donc parfois nécessaire de s’arrêter un instant et de prendre du recul sur les éléments mis en place au cours des derniers mois ou dernières années. Lors de ce webinar, les deux intervenants vous expliqueront en détail comment mesurer votre communication interne.

Une fois que vous avez réalisé un état des lieux et pris conscience des axes à modifier, il est temps de mettre en place des solutions pour les améliorer. Pour vous accompagner, Eric Bounyavath et Matthieu Lluis délivreront lors de ce live de précieux conseils qui vous aideront à construire une stratégie de communication interne efficace et pérenne.

Voici le programme détaillé du webinar qui se tiendra le jeudi 18 novembre à 14h30 :

Rappel des avantages de la communication interne

Mesurer sa communication interne

Améliorer sa communication interne

Une session de questions/réponses

Si vous n'êtes pas disponible sur ce créneau et que cette thématique vous intéresse, vous pouvez tout de même vous inscrire pour recevoir le replay par la suite. Pour ceux qui suivront l’événement en direct, nous vous conseillons de le suivre sur Chrome ou Safari pour une expérience optimale. N’oubliez pas de vous inscrire pour connaître tous les conseils des experts de Jamespot.