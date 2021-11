La création de contenus aussi bien sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou TikTok ou bien sur un site ou encore des plateformes publicitaires demande du temps et surtout de la créativité. Quelle photo utiliser ? Quelle police ? Quelle couleur ? Quel texte ? Bref, des questions dont les réponses ne viennent pas en un claquement de doigts.

Simplified est un éditeur de design sans code, alimenté par l'intelligence artificielle et donnant accès à des millions de photos, designs, vidéos ou encore icônes. Pour faire simple, cet outil collaboratif aide à créer des images, des vidéos et des textes rapidement à partir d'un seul endroit. L'outil idéal pour les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et les équipes qui souhaitent faire plus avec moins, collaborer en temps réel et publier plus rapidement !

Plus nécessaire de passer des heures sur Pinterest pour trouver de l'inspiration !

Simplified offre de nombreux templates en fonction du type de contenus à créer : stories, publications, bannières... Ces modèles sont entièrement personnalisables et surtout un accès à une bibliothèque de ressources complètes est proposé. Des millions de photos, de vidéos ou encore de polices sont à disposition pour facilement créer des contenus.

L'intelligence artificielle permet par exemple de supprimer des arrière-plans, de créer des animations ou encore de redimensionner des images en un clic. Simplified regroupe plusieurs outils au sein de la même plateforme. De plus, l'IA est en mesure de générer des légendes pertinentes en quelques secondes.

Enfin, Simplified se démarque d'autres outils par son aspect collaboratif. En effet, en fonction des accès donnés, il est possible de commenter, d'étiqueter ou encore de partager du contenu avec son équipe, via des espaces de travail pouvant être organisés par projets !

Côté prix, Simplified est un outil payant profitant d'offres à vie durant une période limitée. En fonction des besoins, trois licences sont accessibles. La première à 79 dollars au lieu de 360 dollars donne accès à une personne pour la partie édition, à un nombre illimité de personnes pour la collaboration, à plus de 30 templates de copywriting etc.

