À l'occasion de la conférence en ligne Ignite qui se tient actuellement, Microsoft a annoncé le lancement de Loop, une nouvelle application au sein de la suite Office. Cette nouvelle app a pour objectif d'aider les travailleurs à mieux collaborer sur leurs projets, tout en étant à distance. La firme de Redmond a également annoncé la modernisation de plusieurs aspects d'Office afin de répondre aux nouveaux usages de ses utilisateurs.

Loop : enfin une alternative moderne au travail collaboratif sur la suite Office ?

Ave Loop, Microsoft va permettre à ses utilisateurs de travailler, consulter et d'éditer des documents en temps réel. Certains services seront intégrés à Microsoft Teams, pour améliorer le travail collaboratif entre les équipes. Un moyen, peut-être, de justifier l'augmentation des prix annoncée pour Office 2021 dès l'année prochaine. Selon Microsoft « avec Loop, l'objectif est de révolutionner le processus de création des documents ».

La firme de Redmond estime que « Loop va offrir une alternative moderne au travail collaboratif comme nous le connaissions ». Une évolution nécessaire compte tenu de la pression exercée par les nombreuses startups qui tentent de s'immiscer sur ce marché. On pense à Airtable, Coda, ou Trello, qui proposent des outils SaaS pour encore plus de simplicité. Selon Jared Spataro, VP chez Microsoft, ces logiciels de productivité émergents présentent des lacunes en matière de communication.

Il précise que « avec Loop, nos utilisateurs pourront partager des éléments de leurs travaux dans des conversations Teams. Ils pourront ainsi discuter rapidement sur leurs projets créés dans Loop en lançant des appels vocaux ou vidéo dans Teams ». La complémentarité des deux applications peut effectivement être intéressante. L'application Loop a été pensée pour accompagner les travailleurs qui collaborent à distance. Avec la montée en puissance du télétravail, et d'une forme de travail hybride, une telle application devenait nécessaire au sein de la suite Office.

L'application se décompose en trois parties : les unités de productivité, ou les « Loop Components », un espace avec des listes, des tableaux, des annotations, des tâches à effectuer... Une fonctionnalité compatible avec OneNote, Outlook et Teams. Les « Loop Pages », un espace flexible dans lequel organiser les données, les liens ou les fichiers pour faciliter le travail en équipe. Le « Loop Workspace », un espace permettant de suivre l’ensemble du projet et les contributions de chacun des collaborateurs.

Loop Components : des éléments mis à jour en temps réel

Les « Loop Components » ou les composants, sont des éléments de contenu en direct qui peuvent exister sur plusieurs applications, mis à jour en temps réel et gratuits pour tout le monde. Comme l'explique Microsoft « il peut s'agir d'une liste partagée dans un canal Teams et également modifiable dans une page Loop, ou de notes dans une entrée de calendrier qui sont également disponibles pour être collées dans Outlook et modifiées en temps réel dans un e-mail ». Les « Loop Components » peuvent également apparaître dans le hub Microsoft Loop principal, comme un explorateur de fichiers moderne, où tout est centralisé et collaboratif.

Loop Pages : une fonctionnalité pour fluidifier votre organisation

Les « Loop Pages » sont un peu comme des toiles flexibles dans lesquelles vous pouvez organiser vos « Loop Components » et intégrer d'autres éléments comme des fichiers, des liens ou des données pour aider vos collaborateurs à avoir plus de contexte sur un sujet donné. C'est assez proche de l'utilisation des cartes sur Trello, vous pouvez attribuer des missions à certains collaborateurs et permettre aux équipes de travailler de manière collaborative. Vous apercevrez les curseurs des autres utilisateurs en temps réel pour savoir qui travaille sur le même projet que vous.

Loop Workspaces : des espaces de travail partagés

Les « Loop Workspaces » sont des espaces de travail partagés qui permettent de voir et de regrouper tout ce qui est important pour votre projet. C'est l'évolution de la fonctionnalité « Équipes » qui existe dans Teams. Au sein des « Loop Workspaces », vous pouvez avoir une vision globale de vos projets, savoir qui travaille sur quel sujet ou venir chercher une information précise sur un projet en particulier. Ces espaces de travail virtuels ont été pensés pour permettre aux collaborateurs d'une même équipe de savoir sur quoi travaillent leurs collègues en offrant la possibilité de réagir aux idées des autres ou de suivre la progression des projets.

L'outil Clipchamp rejoint la grande famille des applications de la suite Office

En septembre 2021, Microsoft annonçait le rachat de Clipchamp, une plateforme spécialisée dans l'édition vidéo depuis les navigateurs web. Au moment du rachat, Microsoft affirmait que « ce service combine la simplicité d'une application web mais avec la possibilité de modifier des vidéos en utilisant toute la puissance de calcul d'un PC avec une accélération graphique (GPU). Cette particularité était auparavant limitée aux applications vidéo traditionnelles ».

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Clipchamp rejoindre la famille des applications Office. La société a annoncé que Clipchamp était désormais disponible sur Office. Cet outil permet aux créateurs de tous niveaux de créer, d'éditer et de partager des « vidéos professionnelles », facilement et rapidement. Une courte publicité à réaliser, une leçon virtuelle pour des étudiants ou la réalisation d'une vidéo familiale pour capturer des souvenirs... La simplicité d'utilisation de Clipchamp vous permet de tout faire en peu de temps.

Les autres annonces pour moderniser Office

Microsoft annonce la création d'un studio d'enregistrement virtuel sur PowerPoint pour « raconter votre histoire avec vos propres mots ». Un outil pour réaliser des présentations plus percutantes et plus attrayantes selon la firme de Redmond. Ce nouveau studio permet notamment de personnaliser l'arrière-plan, d'annoter les diapositives et d'enregistrer du contenu en toute simplicité pour agrémenter vos présentations. Recording Studio sera disponible au début de l'année 2022.

Microsoft dévoile également une refonte de la page d'accueil d'Office « des améliorations conçues pour que vous passiez moins de temps à trouver vos fichiers et vos applications et plus de temps à les utiliser ». Parmi les nouveautés, notons cette nouvelle page baptisée « Mon contenu », qui offre une expérience optimisée et un moteur de recherche plus puissant. Une nouvelle page appelée « Créer » permet de voir toutes vos applications et tous vos outils au même endroit pour une meilleure organisation.

Au cours de la conférence Ignite, Microsoft a également annoncé une évolution pour Excel. En effet, jusqu'à présent, Microsoft Excel ne prenait en compte que deux types de données : le texte et les chiffres. Désormais, les cellules pourront contenir des entrées plus complexes, comme des images, des matrices ou des tableaux. Dans le communiqué de presse de Microsoft, on peut lire ceci : « nous avons entrepris un voyage de plusieurs années pour améliorer les possibilités d'Excel avec les types de données. L'année dernière avec le lancement des types de données Power BI et Power Query ». Voilà donc une nouvelle étape pour Excel.

Selon Wangui McKelvey, General Manager chez Microsoft 365 : « Microsoft Office évolue avec son temps. Même si Word, Excel, PowerPoint et Microsoft Outlook sont plus performants que jamais, nous devions aller plus loin. C'est pourquoi nous repensons Office et que nous ajoutons de nouvelles applications pour répondre à de nouveaux usages. Office devient une toile universelle et interactive pour les créateurs et les travailleurs ».