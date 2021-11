En réalisant cette étude, HubSpot a voulu comprendre et analyser l’opinion des étudiants et des managers sur les perspectives d’insertion des jeunes dans le monde du travail. Le contexte de crise sanitaire et économique a bouleversé l’insertion des jeunes dans le monde du travail. L’étude s’intéresse également à la perception qu’ont les étudiants du métier de commercial. 160 étudiants en université ou en écoles de commerce ont été interrogés ainsi que 254 cadres du privé ayant une fonction commerciale et encadrant au moins une personne.

L’impact de la crise sanitaire sur les étudiants et les managers commerciaux

Les chiffres sont parlants : dans cette étude, vous découvrirez que 71% des étudiants sont inquiets quant à leur entrée sur le marché du travail. C’est en partant de ce constat que HubSpot a décidé de creuser. Selon les résultats de l’étude, les étudiants se décrivent principalement comme étant inquiets (30%), craintifs (27%) et perdus (26%). Comme on pouvait s’y attendre, les managers commerciaux affirment que ces sentiments étaient moins présents au moment de leur début de carrière.

Malgré la crise, les entreprises se montrent plutôt bienveillantes envers les jeunes actifs. Les étudiants sont justement très sensibles à la bienveillance des entreprises à leur égard. Ils sont 81% à noter au moins un impact de la crise sur leurs études ou leur choix de carrière. Du côté des managers commerciaux, l’étude montre qu’ils sont 89% à avoir noté un impact de la crise sanitaire sur leur travail au quotidien. 26% notent des difficultés à se déconnecter de leur travail, et 23% constatent qu’ils travaillent davantage. Découvrez un état des lieux complet en téléchargeant l’étude HubSpot.

Quelle perception du métier de commercial ?

En 2021, le métier de commercial n’attire plus autant qu’il y a quelques années. L’étude montre que la dénomination elle-même de « commercial » peut paraître réductrice, voire obsolète, aux yeux des étudiants. Pourtant, les managers sont 66% à penser que ce sont des métiers qui séduisent les étudiants, à tort. Par ailleurs, dans son rapport HubSpot montre que les managers commerciaux aiment leur métier (74%).

L’étude montre l’écart de perception qui existe à propos du métier de commercial entre les étudiants et les managers commerciaux. On peut lire que : « la moitié des étudiants perçoit principalement son aspect stratégique lié aux négociations et à la capacité à saisir des opportunités (50%, contre 32% des managers) alors que les managers y voient également un métier centré sur l’humain et le lien social (30% contre 21% des étudiants) ». Pour avoir une vision complète du sujet, n’oubliez pas de télécharger l’étude de HubSpot