Les avancées technologiques de ces dernières décennies ont fait naître des machines capables de simuler l'intelligence humaine. En entreprise, de plus en plus de tâches chronophages, répétitives et imprécises ont cédé la place à des technologies, basées sur l’intelligence artificielle, capables d’effectuer les mêmes missions plus rapidement et plus efficacement.

Afin de répondre aux besoins des professionnels, certains entrepreneurs ont développé des solutions aux performances bluffantes. C’est notamment le cas de la start-up française Zaion qui accompagne les entreprises dans l’amélioration de l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle. Ses solutions ont pour objectifs d’améliorer l’expérience client en plaçant la voix au cœur d’une relation engageante, interactive et efficace. Ce faisant, les technologies de Zaion permettent d’accélérer la digitalisation des parcours clients en automatisant le traitement des conversations simples, répétitives et à fort volume et de réduire les coûts opérationnels. Acteur incontournable du marché français des solutions de callbot, plus de 50 clients grands comptes de l’assurance, de l’assistance, ou encore de la banque, de l’immobilier, de l’automobile, et des télécoms lui font déjà confiance. Et Zaion n’en finit pas de grandir ! Avec plus d’1 million d’appels entrants traités par mois, et 100 callbots en production dans 5 langues et 3 pays, Zaion entend bien révolutionner l’expérience client grâce à la voix et à l’intelligence artificielle. « Nous voulons franchir une nouvelle étape et faire de Zaion le leader incontesté de l’intelligence artificielle conversationnelle en Europe. La voix est le canal le plus naturel pour engager le dialogue avec une entreprise ou une administration.

Partant de ce postulat, notre ambition est de créer la relation client du futur grâce à l’IA basée sur une expérience client fluide, engageante, riche et efficace. », déclare Franz Fodéré, fondateur et Président de Zaion. La start-up dévoile ce mois-ci deux nouvelles plateformes dopées à l’intelligence artificielle : Zaion assistant - les agents conversationnels virtuels omnicanaux, et Zaion Analytics - la plateforme de supervision et de pilotage. Siècle Digital s’est penché sur ces nouvelles solutions aussi performantes qu’étonnantes, sorties tout droit du Zaion Lab.

Une IA vocale et conversationnelle 100 % made in France qui dépasse les standards du marché

A travers son pôle R&D et son taux de reconnaissance impressionnant de 98 %, Zaion poursuit le développement de ses technologies d’intelligence artificielle et propose dorénavant l’un des NLP (Natural Language Processing) les plus puissants du marché basé sur des algorithmes de Deep Learning. Dans un monde toujours plus concurrentiel où l’expérience client est cruciale pour les marques, Zaion vient de lancer la première plateforme low-code conçue pour le vocal permettant de créer en toute simplicité des agents conversationnels virtuels omnicanaux : Zaion Assistant.

Cette technologie place encore une fois la qualité de la relation client au cœur de sa problématique. Des callbots traitent les appels téléphoniques entrants, des messagingbots s’occupent des messages instantanés et des chatbots conversent sur les sites et applications des marques. Tout simplement. Une seule plateforme, surpuissante, et des outils dédiés pour chaque canal de conversation avec les clients. “Les plateformes de Zaion permettent de créer des bots en toute autonomie et ainsi d’accélérer la digitalisation des parcours clients en automatisant le traitement des conversations répétitives, à fort volume afin d’adresser aux conseillers les appels à plus forte valeur ajoutée, de valoriser le capital humain et de réduire les coûts opérationnels”, explique Franz Fodéré, fondateur et Président de Zaion.

Monitorer l’ensemble des conversations grâce à l’IA

Véritable prouesse technologique, Zaion analytics est un pur produit IA. La plateforme de supervision et de pilotage permet de monitorer l’ensemble des flux conversationnels enrichis à l’intelligence artificielle, et ce quel que soit le canal grâce à des indicateurs clés. La solution intègre une technologie innovante de reconnaissance des émotions en temps réel, améliorant, au passage, la qualité de la relation avec la clientèle. En dotant ses callbots de capteurs émotionnels, Zaion réussit la prouesse de rendre l’IA capable d’empathie. Plus que jamais, les bots Zaion sont capables de comprendre les demandes clients en langage naturel et d’y apporter une réponse précise en fonction du contexte émotionnel.

Afin d’être en phase avec son expertise et d’accompagner le lancement de ses nouveautés technologiques, Zaion a récemment dévoilé sa nouvelle identité de marque, aussi équilibrée que épurée. « Nous voulions que cette nouvelle identité reflète le cœur de Zaion, nos technologies et nos talents qui contribuent chaque jour à les rendre plus performantes. », annonce Franz Fodéré, Président-Fondateur de Zaion. La nouvelle identité visuelle se veut symétrique, moderne et stylisée. Au nom court et incisif vient s’ajouter un monogramme bleu électrique construit autour de la lettre Z qui rappelle la symbolique utilisée dans les films de science fiction. Ce monogramme s’inspire des échanges vocaux ou data qui peuvent s’opérer librement dans les quatre directions cardinales. Avec ses performances technologiques prodigieuses et sa charte graphique flambant neuve, Zaion compte bien faire parler d’elle !