Selon AppAnnie, YouTube a dépassé les 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs dans le monde, au 17 octobre 2021. Un cap qui fait de la plateforme la troisième application de tous les temps en matière de dépenses consommateurs globales.

YouTube devient la troisième application en termes de dépenses consommateurs

De plus en plus, les consommateurs se tournent vers des applications pour regarder et diffuser du contenu. Au cours de la dernière décennie, la demande n'a pas cessé de croître. Cela permet aujourd'hui à YouTube de devenir la troisième application en termes de dépenses globales des consommateurs sur le marché des achats in-app. Cela uniquement grâce à ses revenus iOS et Google Play. Depuis la crise sanitaire, les internautes passent beaucoup plus de temps à regarder des vidéos et à écouter de la musique en streaming. YouTube devient également la première application de streaming en direct en termes de dépenses.

Pour dépenser sur YouTube, les internautes ont plusieurs possibilités : les abonnements mensuels YouTube Premium qui suppriment les publicités sur toutes les vidéos et offrent aux utilisateurs des fonctionnalités exclusives. Les adhésions aux chaînes : un abonnement mensuel à une chaîne spécifique, qui peut comporter divers avantages. Le Super Chat qui permet de mettre en évidence un message pendant la diffusion en direct d’un créateur. Le Super autocollant qui permet d'envoyer des autocollants dans un chat pendant la diffusion en direct d’un créateur. Des dépenses qui contribuent aux revenus des créateurs de contenu.

Depuis 2012, la plateforme a démocratisé la consommation de contenu à travers le monde

Lancée en 2012, l'application a connu une ascension exceptionnelle. Aujourd'hui, les marchés les plus importants en termes de dépenses sont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. Sur YouTube, les internautes visionnent en moyenne 38 heures de contenu par mois. C'est six fois plus que sur Netflix ou sur Twitch. La plateforme tire sa force dans la diversité des contenus proposés : elle exploite le streaming, la création et le partage de contenu et l'engagement communautaire.

Outre sa première place en termes de revenus (malgré son statut d'application gratuite), YouTube est la septième application la plus téléchargée à travers le monde (en dehors des jeux vidéo) sur iOS et Google Play. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que Youtube a démocratisé la consommation de contenu à bien des égards. Ce rapport montre que les internautes sont prêts à payer pour avoir accès à une version premium du contenu sur mobile.