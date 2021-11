La crise sanitaire a transformé l’univers du commerce ainsi que les comportements d’achat des particuliers et des professionnels. Dans un monde désormais métamorphosé, aussi bien les acheteurs, les fournisseurs que les vendeurs B2B se doivent de mettre en œuvre les solutions nécessaires pour se digitaliser. Dans un webinar, Salesforce et Emakina vous donnent les clés pour réussir votre transformation digitale dans le commerce B2B.

Un parcours d’achat qui se digitalise

Les changements imposés par la crise sanitaire ont obligé les décideurs B2B à se tourner vers leurs ordinateurs ou leurs téléphones pour chacune de leurs actions. Aujourd’hui, chaque étape du parcours d’achat se digitalise : la recherche d’informations sur un produit, la comparaison avec d’autres articles, l’achat… D’ailleurs, selon une étude réalisée par Salesforce en début d’année 2021, 61% des entreprises françaises prévoient d’investir plus fortement dans le e-commerce B2B au cours des deux prochaines années.

Leurs préférences se transforment également. Si auparavant ils appréciaient tout gérer en direct avec un conseiller, nombre d’entre eux souhaitent désormais être le plus autonome possible dans leur parcours d’achat. Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, plusieurs solutions peuvent être mises en place pour fluidifier leur expérience d’achat.

La transformation digitale d’une entreprise étant un chantier qui implique tous les métiers, il est essentiel, avant de se lancer, de faire une évaluation de sa maturité digitale et de sa capacité à mener le changement. C’est la condition sine qua none d’une transformation réussie. En effet, inutile de se lancer dans un grand chantier de plateforme libre-service si vous n’avez encore jamais digitalisé le moindre processus de votre organisation.

Plusieurs phases pour une transformation digitale réussie

Dans un premier temps, il est primordial de s’intéresser à l’organisation de votre société pour savoir quels processus seraient les plus aptes à être digitalisés. Puis, il conviendra de choisir les technologies les plus pertinentes à mettre en place. Nicolas Borgis, directeur général de Emakina.FR et Jérémy Bridoux, spécialiste e-commerce B2B chez Salesforce, vous détailleront les points d’attention avant de se lancer dans un tel projet.

Ce processus sera notamment illustré à travers le cas de la success story de la marque Bugaboo. En seulement six mois, l’enseigne est parvenu à proposer une plateforme complète d’e-commerce dans plusieurs pays et langues. Aujourd’hui, cela profite à l’ensemble de son réseau de distributeurs.

