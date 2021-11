À l’ère du digital, les canaux d’interaction sont bien plus nombreux qu’auparavant. Bien que cela offre des opportunités aux annonceurs pour interagir avec leur clientèle, cela représente également un véritable défi, car le parcours client s’allonge et se morcèle et donc se complexifie. Pour parvenir à générer plus de ventes et accroître leur trafic, les marques doivent miser sur de nouveaux espaces du parcours client et l’activation de canaux d'acquisitions variés et pertinents.

Le parcours client au cœur d’une stratégie omnicanale

Le parcours client omnicanal, devenu un enjeu majeur pour les entreprises, ces dernières doivent opter pour une approche customer centric et optimiser son parcours client. Pour cela, il est primordial d’en identifier les différentes étapes afin de fluidifier le processus d’achat, d’apporter de la valeur ajoutée à chaque interaction et d’accroître son taux de conversion.

En ce sens, l’affiliation devient un levier d’acquisition digital pertinent puisqu’il permet de travailler avec plusieurs types d’éditeurs sur différents touchpoints. Pour construire un programme d'affiliation performant et dynamique, il est essentiel de s’entourer d’experts comme Daisycon. Acteur depuis 20 ans sur le secteur de l’affiliation à l'international, ses clients peuvent compter sur des équipes locales expertes de leurs marchés, notamment en France.

« Le meilleur moyen de mettre en place une stratégie omnicanale est de faire appel à une plateforme de marketing d'affiliation, qui vous offre la possibilité de travailler avec un large éventail d'éditeurs. De plus, la collaboration, la contractualisation et la communication se font au sein d'un même canal et l'efficacité de chaque média peut être analysée », nous explique Lars Wiesner, Team Lead International chez Daisycon.

L’affiliation et ses nombreux points de contact stratégiques

En affiliation, il est primordial d’avoir plusieurs touchpoints, c’est-à-dire de points de contact publicitaires et commerciaux. Cela implique qu’il faut privilégier un parcours client avec plusieurs types d’éditeurs. Chacun d’entre eux a un rôle bien précis et s’adresse à une audience différente.

Ainsi, il existe plusieurs étapes qui s’accompagnent d’éditeurs spécifiques :

Phase de découverte : informer et rassurer avec les éditeurs de contenus, les blogs et les influenceurs

Phase de considération et de réflexion : susciter l’intérêt avec l’aide d'éditeurs emailing, de comparateurs et portails de shopping ;

Phase de recherche : comparer avec les éditeurs SEM et des sites de communauté ;

Phase de décision : convertir et fidéliser grâce aux éditeurs de cashback, de codes promo et de retargeting.

Focus sur les cashback et codes promotionnels Bon à savoir : les sites de cashback et codes promotionnels peuvent intervenir en amont dans le parcours client, lors des phases attention et intérêt. Ils permettent de :

- convertir un client chaud et éviter l'abandon de panier

- mais aussi recruter des nouveaux clients via leurs autres leviers (emailing, blog, réseaux sociaux, push notifications)

Malgré que certaines marques soient réticentes à collaborer avec ces éditeurs, il est pourtant nécessaire de considérer un tel partenariat, surtout si les concurrents y sont référencés. Le but étant de jouir de la même visibilité et de gagner en notoriété.

« En identifiant les différents touch point et en travaillant avec les éditeurs associés, l'annonceur contribue à construire (ou consolider) la notoriété de sa marque tout en augmentant les conversions », nous indique Kimberly Faaruia, Account Manager France & Belgique chez Daisycon.

Chaque éditeur représente donc un maillon important de la chaîne. Avec 32 000 affiliés dans son réseau, dont Le Figaro et Igraal, Daisycon s’assure que les annonceurs aient des éditeurs tout le long du parcours d’achat Certains d’entre eux vont convertir, tandis que d’autres vont contribuer à la conversion. Dans les deux cas, il est nécessaire d’opter pour le modèle de rémunération adapté à leur contribution.

Daisycon, véritable allié pour sa stratégie d’acquisition

Afin d’avoir une vue optimale de la performance de sa campagne d'affiliation et de la participation de chaque éditeur dans le parcours client, il est nécessaire d’avoir un système de tracking adapté aux besoins de l’annonceur.

Certaines marques considèrent que seuls les affiliés en fin de parcours client, qui remportent le dernier clic, comme les sites de codes promotionnels et de cashback, seront récompensés. Ils craignent que les autres éditeurs, présents au début du tunnel de vente, ne soient pas rétribués pour leur contribution.

Pour les récompenser, Daisycon a développé des fonctionnalités permettant aux annonceurs d'analyser les performances et la valeur ajoutée de chaque touchpoint (affilié).

Focus sur : l’engagement mapping (vue par transaction) & l’assist overview (vue par affilié) Ces deux outils permettent d’identifier la contribution de chaque affilié, depuis la première phase du parcours client jusqu’à la conversion. Ainsi, l’annonceur est en mesure de voir quels sont les affiliés qui ont participé (génération d’un clic) à une transaction, sans avoir reçu de commission et de les récompenser pour leur contribution.

D’autre part, la transparence au cœur de la vision de Daisycon, les annonceurs ont la visibilité et la maîtrise des éditeurs actifs sur leurs programmes, permettant à ceux qui redoutent que que leur image de marque soit dégradée, d'être rassurés. Les annonceurs ont également la possibilité d’entrer en contact avec les éditeurs directement sur la plateforme, dont l'expérience utilisateur a été étudiée et optimisée.

On comprend dès lors qu'il est judicieux de se tourner vers une plateforme d’affiliation comme Daisycon, qui offre un accès à un réseau d’éditeurs de qualité, garantit une transparence totale, développe la technologie de tracking, et gère aussi le suivi des éditeurs et leurs paiements. Un gain de temps et d’argent pour les annonceurs.

L’affiliation, une vision à long terme

L’affiliation est un levier rapide à mettre en place et représente un faible investissement au départ. En revanche, pour que le programme d’affiliation soit performant, il est nécessaire de le dynamiser régulièrement, afin d’attirer, fidéliser et établir une relation de confiance avec les affiliés. Pour le marchand, cet investissement se traduit par une augmentation du volume des ventes : un partenariat gagnant-gagnant sur le long terme.

Outre des conseils sur la stratégie de marketing d’affiliation, Daisycon propose à ses clients la mise en place de plusieurs solutions pour booster la visibilité de leur marque via des mises en avant (MEA) sur différents modèles de rémunération :

au CPS (Hausse de rémunération / CPA boost)

à frais fixes

hybride

Ces mises en avant permettent d’augmenter les ventes notamment durant les temps forts de l’année : Soldes d’été et d’hiver, Noël, Black Friday et Cyber Week. Plusieurs packs sont disponibles en fonction de l’emplacement proposé : une bannière en homepage, un emailing, un article sponsorisé ou encore un post sur les réseaux sociaux de l’éditeur. De son côté, Daisycon conseille les annonceurs dans le choix du pack, afin qu’ils répondent à leurs objectifs et se charge également de négocier les tarifs auprès des affiliés.

« Cette stratégie a été adoptée par l'annonceur Emma qui affiche une augmentation du volume des ventes de 400% entre 2019 et 2021 sur son programme d'affiliation. Tout cela en maîtrisant son ROI.», nous explique Johanna Floris, Affiliate Manager France chez Daisycon.

A la recherche d’une plateforme d’affiliation innovante et agile pour augmenter vos ventes en ligne ? Daisycon est le partenaire qui vous accompagnera dans l’atteinte de vos objectifs.