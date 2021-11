Dans un contexte de pandémie, les entreprises B2B ont dû faire face à de nombreux défis. En effet, elles ont été obligées de redoubler d’efforts pour optimiser leurs canaux de vente et améliorer l’expérience d’achat de leurs clients. Pour cela, nombreuses d’entre elles ont décidé de poursuivre leur transformation digitale déjà bien entamée. D’autres se sont aventurées sur ce chemin pour la première fois. Dans son playbook dédié au e-commerce B2B, l’agence Emakina vous aide à évaluer votre maturité digitale pour optimiser votre offre.

Une transformation digitale en plusieurs étapes

Aujourd’hui, le digital peut s’avérer être un véritable allié pour réinventer la manière dont vous interagissez avec vos clients. De ce fait, il est essentiel de mettre en place des processus efficaces et de réduire sa dépendance aux canaux hors ligne, comme les e-mails et les formulaires papiers. Dans son playbook, Emakina délivre une multitude de solutions qui vous permettront de débuter votre transformation digitale et de profiter de plusieurs avantages pour rendre votre offre commerciale plus efficace.

Auparavant, les employés d’une entreprise étaient souvent le seul point de contact des clients. Or, le service client se transforme progressivement grâce à l’arrivée de nouvelles technologies, permettant d’élargir les canaux par lequel une clientèle contacte une entreprise. Ces évolutions ont permis au libre-service de voir le jour, les laissant consulter leurs commandes passées en quelques secondes. C’est aujourd’hui un élément majeur d’une transformation digitale réussie. Néanmoins, ces changements ne sont pas toujours évidents à mettre en place. Comme vous le découvrirez dans ce playbook, Emakina dispose de nombreuses solutions pour vous aider à y parvenir.

Une transformation digitale efficace ne s’arrête pas là. Si vous avez déjà mis en place une plateforme de commerce B2B, il est essentiel de miser sur de nouveaux services qui seront bénéfiques autant pour vous que pour votre clientèle, comme un système de gestion de commande plus efficace.

Une fois que votre solution de commerce B2B est établie, il est primordial d’améliorer l’expérience client que vous proposez. Comme dans le B2C, les professionnels souhaitent un passage en caisse plus simple et pouvoir renouveler leurs commandes en quelques clics. Comme vous le découvrirez dans cet ebook, il peut donc être bénéfique de tirer parti des enseignements B2C pour améliorer vos recettes de l’e-commerce.

Ainsi, où que vous en soyez dans votre transformation digitale, il est important d’optimiser les services que vous proposez autant pour vous que pour votre clientèle B2B. N’oubliez pas de télécharger ce playbook d’Emakina pour découvrir les solutions adaptées à votre entreprise !