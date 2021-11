N'importe quel site peut-être victime d'une attaque ou présenter des failles de sécurité. Sans connaissance technique, difficile de savoir ce qui se passe, d'où vient le problème et surtout comment corriger ces problèmes, afin d'éviter par exemple une fuite de données

Hide My WP Ghost est un plugin WordPress personnalisable qui permet d'améliorer la sécurité d'un site en quelques minutes. Il permet en quelques instants de découvrir les vulnérabilités du site et de profiter de conseils simples à appliquer. Un outil pratique pour les entrepreneurs, indépendants ou encore les agences.

Pour suivre toutes les vulnérabilités d'un site rapidement

Le fonctionnement du plugin est très simple. Une fois connecté, une liste d'actions requises s'affiche, afin d'améliorer rapidement la sécurité du site. Il est aussi possible d'effectuer un check complet pour vérifier tous les problèmes potentiels pouvant être présents sur le site.

Hide My WP Ghost fonctionne un peu "à la carte" les fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées : mapping, user events log ...

Le plugin propose trois niveaux de sécurité : désactivé, safe mode et ghost mode. Par exemple, en sélectionnant le mode "Safe", le plugin définira automatiquement des chemins prédéfinis pour garder les zones les plus vulnérables du site en sécurité. Avant d'accéder à ce mode, un test de connexion sera réalisé, afin de ne pas perdre l'accès au site. Autre idée pour garantir la sécurité d'un site : simuler un CMS différent.

Hide My WP Ghost fournit un tableau de bord complet, permettant de suivre l'évolution du site et de corriger rapidement le moindre problème de sécurité. En cas d'attaque, il est possible de suivre ces dernières afin de savoir d'où elles viennent etc ! Des alertes instantanées sont envoyées en cas de tentatives de connexion suspecte ou encore d'articles/contenus supprimés.

Ce plugin WordPress payant profite d'offres intéressantes et à vie en ce moment. Par exemple, pour 59 dollars au lieu de 299 dollars, il est possible d'utiliser le plugin sur 10 sites. Pour l'utiliser sur un nombre de sites illimité, il faudra payer 118 dollars au lieu de 640.

