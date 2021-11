Noysi : un outil collaboratif qui améliore la communication des entreprises

Au sein d'une entreprise, de nombreux outils sont utilisés au quotidien. Calendriers, plateformes de messagerie, outils de vidéoconférences, gestionnaire de tâches... En fonction des entreprises, plusieurs possibilités : chaque outil est utilisé de manière individuelle ou bien tout est centralisé au sein d'un seul et même outil. La dernière option permet notamment de gagner en productivité et de centraliser les informations clés.

Noysi a été crée avec ce but. Cet outil collaboratif augmente la productivité en intégrant tous les services nécessaires à la communication interne et externe d'une entreprise sur une seule plateforme.

Les outils du quotidien au sein d'une même plateforme

Noysi fournit entre autre, une messagerie sécurisée et cryptée, avec un stockage illimité de fichiers où il est possible de télécharger directement des dossiers entiers, sans compression. On peut ajouter à cela, un gestionnaire de tâches et un calendrier intégré avec Gmail et Outlook.

De plus, l'outil propose des appels vidéo avec un nombre illimité d'utilisateurs et de temps. Ces derniers incluent toutes les fonctionnalités demandées comme le chat, la possibilité de lever la main, la gestion des participants, le partage d'écran, l'enregistrement des appels sans limites ni frais supplémentaires ou encore le streaming vers Youtube.

Noysi augmente la productivité des employés, en résolvant la perte de temps générée par l'utilisation de différents services sur différentes plateformes. En utilisant cet outil, plus besoin de payer pour Zoom, Slack, Trello ou Dropbox.

Noysi est un outil payant. L'offre en cours permet de profiter de Noysi à vie pour 49 dollars au lieu de 35600 dollars. Pour ce prix, un nombre illimités d'utilisateurs est proposé, tout comme le stockage illimité. Une haute sécurité sur les messages instantanés, ainsi que des appels vidéo illimités sont garantis.