Le nouveau baromètre Cegid intitulé « ERP pour PME : enjeux et perspectives des nouvelles plateformes de gestion métier », publié le 27 octobre 2021, permet de dresser un état des lieux de l'équipement IT des PME. Il ressort que les PME françaises ont conscience de l'importance du système d’information, mais que leur équipement IT actuel reste un frein à leur développement.

Quelles sont les contraintes du développement d'un équipement IT en France ?

Cegid, une société spécialisée dans les solutions de gestion cloud, a interrogé 400 PME françaises de 20 à 500 salariés, dans les métiers de services. De cette étude, il ressort de nombreux enseignements. Tout d'abord, on s'aperçoit que 73% des PME jugent important ou très important le rôle du logiciel de gestion dans leur transformation numérique. Malgré cette prise de conscience, les entreprises françaises sont encore souvent peu ou mal équipées.

Parmi les facteurs qui freinent le développement de l'équipement IT des PME françaises, on retrouve pour 67,2% des professionnels interrogés le nombre trop élevé d’applications de leur système d’information. Ensuite, 66,7% des entreprises françaises expriment des doutes sur la sécurité et la fiabilité des données. 64,5% disent que de telles technologies nécessitent des compétences techniques rares. 63,2% parlent du coût de ces technologies comme un frein. Enfin, 63,1% des sondés disent que le télétravail peut également être un frein au développement de leur équipement IT.

Selon le baromètre Cegid, les PME françaises sont encore mal équipées en logiciels de gestion

Le baromètre publié par Cegid met également en avant les lacunes en matière d’implémentation de solutions de gestion. Seulement 41,6% des PME françaises sont équipées d'un véritable ERP. Encore plus incroyable en 2021, l'heure du big data, les PME interrogées ne sont que 16,4% à utiliser une solution CRM. Le baromètre Cegid a également identifié les 5 priorités des PME, dont la première est de mieux réussir à planifier leur activité. Preuve que les entreprises françaises ont besoin de disposer de plus d’agilité pour garantir leur succès.

Selon Norbert Jamet, Responsable Marketing Produit chez Cegid : « le baromètre Cegid publié avec CXP | teknowlogy 2021 s’est concentré sur les PME françaises de services qui ont vécu, pour certaines d’entre elles, des mois difficiles, et pour qui la transformation numérique est particulièrement essentielle. Cette analyse nous permet de nous projeter sur le long terme et nous confirme qu’apporter à nos clients un ERP flexible dans le cloud, Cegid XRP Flex, leur donne les moyens de maximiser leur agilité et la fluidité des interactions avec leur écosystème ».