Google a beau être le moteur de recherche numéro 1, toutes les réponses ne sont pas disponibles sur ce moteur de recherche. Certaines réponses sont plus uniques, ne concernent que peu de personnes et doivent être posées à une communauté d'humains, plutôt qu'à Google. Certains se tournent aussi pour LinkedIn pour essayer de trouver la bonne personne, qui a peut-être été dans une situation similaire, mais la barre de recherche du réseau social n'offre pas forcément une grande flexibilité.

Senpai est un moteur de recherche qui permet d'effectuer une recherche par question et obtenir une liste d'experts disponibles pour répondre à votre question. L'objectif de Senpai ? "Démocratiser l'accès à l'expertise récente sur le terrain."

Des réponses concrètes et détailles à n'importe quelle question

La plateforme connecte ainsi les jeunes fondateurs et les opérateurs avec ceux ayant été à leur place récemment. Pour la petite histoire, Senpai en japonais renvoie à l'élève avancé (une personne qui a plus d'expérience). Avec Senpai, l'idée étant de fournir l'aide nécessaire à ceux qui en ont besoin, tout en profitant de conseils concrets et non de simples théories.

Lorsque la question est posée, plusieurs profils apparaissent. Après avoir choisi le profil pertinent, il faudra reposer la question et préciser certains points, se créer un compte en connectant son compte Twitter et enfin passer au paiement via Stripe.

Afin de garantir la qualité de la base de données d'experts, nous n'acceptons actuellement que sur invitation et n'ajoutons que les experts Senpai qui peuvent prouver qu'ils ont une expérience professionnelle récente pour les questions pertinentes.

Il est d'ailleurs possible de faire une proposition d'experts !

Enfin, au niveau des prix, Senpai est gratuit. Il est cependant possible de payer 100 dollars, pour obtenir une réponse en 24 heures et non en 7 jours.