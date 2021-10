Pour créer et gérer une base de données, Airtable est l'un des outils les plus utilisés. Collaboratif et fluide à utiliser, cet outil est un incontournable. Malgré les avantages, Harini Jankiraman et son équipe trouvent qu'Airtable est limité en termes d'évolutivité, a un stockage limité et n'est pas synchronisé avec toutes les applications.

Avec ce constat, ils ont décidé de créer Rowy. Une plateforme low-code open-source pour construire un produit, de MVP à l'échelle. Rowy apporte une expérience semblable à Airtable pour gérer une base de données. Il est ainsi possible d'écrire la fonctionnalité d'un produit sans effort dans le navigateur et avec le contexte des données. Pour le moment Rowy ne fonctionne que dans l'écosystème Google Cloud Platform/Firebase.

Une interface familière pour tous les collaborateurs



la visualisation et la modélisation des données Firestore dans une interface utilisateur de type feuille de calcul

la création de tableurs et de colonnes à partir de 30 champs

la construction et le déploiement es fonctions cloud directement dans le navigateur

l'automatisation avec des extensions prêtes à l'emploi à des outils populaires comme (Algolia, Twilio, SendGrid, BigQuery, Slack...) ou encore la possibilité de construire les siennes

la collaboration avec un contrôle granulaire des autorisations au niveau des tables et des champs

Parmi les fonctionnalités clés de Rowy, on peut citer :

Sur le site de Rowy, toute une partie documentation est disponible afin de prendre en main l'outil de la meilleure des manières et comprendre les différentes fonctionnalités de l'outil.