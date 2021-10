Des startups, il en existe beaucoup. Faire une recherche parmi toutes ces dernières peut prendre du temps. Que ce soit par curiosité pour découvrir les startups existants dans tel domaine, découvrir celles qui proposent des emplois ou encore réaliser un benchmark des startups existants, il faut faire preuve de patience pour réaliser ces recherches.

Pour aller plus vite dans les recherches, Linda Zhang, une entrepreneuse a décidé de créer Top Startups. Un projet qui lui a permis d'apprendre à coder, mais surtout un site accessible à tous offrant une base de données des meilleures startups soutenues par des VCs et leurs offres d'emploi.

Pour facilement faire des recherches dans l'univers des startups

Plus de 1000 startups sont ainsi référencés sur Top Startups. Toutes sont soutenues par des investisseurs comme Sequoia, A16 ou encore YC. L'utilisation du site se fait très simplement. Ce dernier se divise en deux parties :

l'une dédiée à la recherche de startups

l'autre à la recherche d'emploi

Pour la recherche de startups, il est possible d'accéder à la liste de toutes les startups ou bien d'utiliser des filtres comme : l'année de création, la taille de l'entreprise, l'industrie, l'investisseur ou encore la localisation du siège social. Pour chaque startup, il est indiqué ce que fait la startup, quelques faits rapides (nombre d'employés, année de création), les levées réalisées etc. Un bouton indique également les jobs que ces entreprises recherchent.

Pour ceux qui souhaitent se concentrer sur la recherche d'un emploi en startup, cette dernière se fait également via des filtres : le poste, l'industrie, la localisation, la taille de l'entreprise, le nom de l'entreprise etc. Les différentes offres d'emploi sont présentées et il suffit d'un clic pour en découvrir plus et postuler.

Un site pratique et gratuit à utiliser facilement pour découvrir un peu plus le monde des startups.