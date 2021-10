Instagram comptabilise 1,2 milliard d'utilisateurs, dont 41% se connectent tous les jours à la plateforme. Ce qui en fait un réseau social les plus utilisés au monde. Des données qui ont de quoi intéresser les annonceurs et des idées de formats publicitaires aux ingénieurs produit de la plateforme. Cependant, il n'est pas simple de se retrouver les différents objectifs proposés par Instagram Ads, ses placements et ses formats. Ce guide est justement là pour remettre de l'ordre et d'avoir rapidement à disposition les spécificités de chaque placement et formats.

Guide Instagram Ads datant d'octobre 2021 :

Guide Instagram Ads : Sommaire du document

Dans ce guide sur les publicités Instagram, vous découvrirez les principaux objectifs publicitaires proposés par le réseau social et les placements (avec aperçus), ainsi que les spécificités liées à la structure et aux contenus de la publicité Instagram.

Au sommaire de ce guide Instagram Ads :

- Notoriété et couverture : aperçus des placements, définition, KPis et spécificités des publicités,

- Trafic sur un site web : idem,

- Interactions sociales : idem,

- Installations d'application mobile : idem,

- Vues de vidéo : idem,

- Génération de leads : idem,

- Conversions (achats ou autres) : idem.

Voici un aperçu avec l'objectif de "Notoriété et de couverture" :

