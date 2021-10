Pour vendre ses services ou tout simplement partager son savoir au plus grand nombre, proposer des cours en ligne est une bonne option. Problème : comment proposer des cours en ligne facilement ? Il existe des plateformes facilitant la création et la mise en ligne de cours, mais elles demandent toutes un minimum de compétences techniques.

Avec Marble, ces questions ne se posent pas. Marble permet de créer des micro cours immersifs et attrayants et de suivre les progrès des participants. Marble permet de transformer n'importe quel article, vidéo ou FAQ existant en un catalogue de micro-cours engageant. Un outil pratique et complet pour les agences, les freelances et toute personne souhaitant se lancer dans le domaine de la formation.

Proposer des cours en ligne sans avoir à coder

Une fois le thème de la plateforme sélectionné et après avoir ajouté un logo et les couleurs de votre entreprise, il est possible de créer son premier cours. Plusieurs types de leçons sont proposés : un lien web, une vidéo, un pdf, un texte ou encore une intégration. Une fois sur la plateforme, le contenu devient immersif et interactif.

Par exemple, une simple vidéo YouTube deviendra plus pertinente, car un contenu écrit y sera ajouté, à savoir le contenu de la vidéo ou du contenu supplémentaire. À la fin de chaque cours, un calendrier peut être ajouté via un widget pour que les participants prennent un rendez-vous.

Lorsqu'un cours est complété, il est possible de proposer un certificat aux participants. Une partie analytics est également proposée pour suivre plus en détails la manière dont les cours sont vus/suivis.

Marble est une plateforme payante profitant d'une offre intéressante et à vie. Le premier abonnement à 69 dollars au lieu de 1590 dollars donne accès à 2 administrateurs, 15 cours actifs, 1 académie et un nombre illimité de participants, créateurs et de brouillons de cours. Pour de besoins plus conséquents, d'autres offres sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.