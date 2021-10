Certains verront du TikTok dans la nouvelle refonte de Pinterest. Effectivement, il y a quelques similitudes. À l'occasion du « Creator Festival », l'événement annuel de Pinterest, le réseau social a dévoilé une nouvelle refonte de sa plateforme qui met clairement l'accent sur le contenu des créateurs. Au cœur de la transformation de l'application : un nouvel onglet « Watch ».

Lancement des Idea Pins : un format vidéo pensé pour mettre l'accent sur le contenu des créateurs

Dans un communiqué de presse diffusé pour l'occasion, Pinterest précise que : « nos 475 millions d'utilisateurs nous ont dit qu'ils voulaient avoir les moyens de créer du contenu vidéo depuis notre plateforme. Aujourd'hui, nous dévoilons les Idea Pins, notre format vidéo, pour tous les créateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse ». Le réseau social propose donc désormais une fonctionnalité spécialement pensée pour mettre l'accent sur le contenu des créateurs.

Dans sa déclaration, Pinterest précise que, depuis janvier 2021, le nombre de Pins créés quotidiennement a augmenté de près de 4 fois. Par le biais de cette nouvelle fonctionnalité vidéo, le réseau social cherche à : « mettre en avant les personnes qui se cachent derrière le contenu ». Un moyen de susciter plus d'engagement sur la plateforme. Ce nouvel onglet « Watch » a aussi pour vocation d'attirer davantage de créateurs sur la plateforme. Voilà pourquoi on peut effectivement penser que l'application se rapproche de TikTok.

De nouvelles fonctionnalités de monétisation bientôt disponibles sur Pinterest ?

Pour Evan Sharp, co-fondateur de Pinterest : « des créateurs aux amateurs en passant par les éditeurs, Pinterest est un lieu où chacun peut publier de grandes idées et découvrir des contenus inspirants. Avec les Idea Pins, les créateurs ont désormais le pouvoir de partager leurs passions, d'inspirer et de développer leur audience. En aidant les gens sur Pinterest à susciter la créativité, à essayer de nouvelles choses, à prendre confiance en eux et à être eux-mêmes ». L'onglet « Watch » permet de placer la vidéo au centre de l'application.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité pour mettre l'accent sur le contenu des créateurs, Pinterest annonce tester le « marquage des produits dans les Pins ». Un moyen pour les utilisateurs de monétiser leurs contenus et un autre levier pour attirer de nouveaux créateurs qui pourraient voir un intérêt à se lancer sur la plateforme. Depuis déjà quelques mois, Pinterest a décidé de mettre l'accent sur les fonctionnalités de shopping. La plateforme précise que : « nous aurons probablement plus d'informations à partager sur ce projet dans les mois à venir ». Le réseau social ajoute que : « avec une nouvelle génération de créateurs, nous pensons que Pinterest peut être la plateforme qui accueillera les contenus les plus inspirants, avec les personnes les plus inspirantes ».