Un développeur de jeux surnommé SpacePirate a signalé une nouvelle règle ajoutée à la liste « Ce que vous ne devez pas publier » sur Steam. Elle vise à interdire la technologie blockchain sur sa plateforme. Contacté par The Verge, Epic Games Store s’est montré plutôt favorable à cette perspective.

En août, aucune des règles de Steam ne mentionnait les termes blockchain ou cryptomonnaie, les choses ont changé depuis. La populaire boutique de jeu en ligne a décidé d’interdire les jeux permettant d’échanger des NFT ou ceux autorisant le paiement en cryptomonnaies.

Une pudeur que ne semble pas avoir l’un des concurrents de la plateforme de Valve, Epic. Ils ont expliqué être ouverts à cette perspective pour leur propre boutique et être prêts à travailler avec les « premiers développeurs » de ce « nouveau domaine ».

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney a expliqué sur Twitter, « Bien qu'Epic n'utilise pas de cryptomonnaie dans ses jeux, nous accueillons l'innovation dans les domaines de la technologie et de la finance ».

Epic a la réputation d’être permissif sur sa boutique en ligne à l’inverse de Steam et de ses décisions de modération qui passent parfois mal. Tim Sweeney s’est toutefois montré prudent. Il a précisé « Epic Games Store accueillera les jeux qui utilisent la technologie blockchain à condition qu'ils respectent les lois en vigueur, qu'ils divulguent leurs conditions et qu'ils soient classés par âge par un groupe approprié ».

Epic Games Store will welcome games that make use of blockchain tech provided they follow the relevant laws, disclose their terms, and are age-rated by an appropriate group. Though Epic's not using crypto in our games, we welcome innovation in the areas of technology and finance. https://t.co/6W7hb8zJBw

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 15, 2021