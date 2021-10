Avoir une représentation visuelle d'une architecture réseau ou plus largement d'un projet dans son ensemble permet à tout le monde de comprendre la situation dans son ensemble. Pour cela, des outils existent afin de représenter visuellement des graphiques pour offrir une communication claire à tous !

Speedy Flowchart est un outil gratuit qui permet aux développeurs de dessiner des organigrammes/des graphiques puis de convertir ces derniers en fichiers texte, afin de les ajouter dans leur code ou un fichier readme. Cet outil est disponible sur Windows et sera prochainement accessible sur Ubuntu et Mac OS. Une alternative à des outils comme Wireflow, ou Isoflow.

Créer rapidement une documentation

Cette application a été développée par tomaž Ovsenjak dans le cadre d'un projet personnel est gratuite et surtout ne dispose pas d'activité de suivi des utilisateurs.

Parmi les avantages de Speedy Flowchart, on peut citer le fait que l'outil est simple à prendre en main, rapide à utiliser et surtout que les projets deviennent plus simples à comprendre grâce aux représentations graphiques.

Parmi les inconvénients de l'outil on peut citer, un manque de fonctionnalités et quelques bugs même s'ils sont mineurs.