Siècle Digital a toujours eu pour objectif d’être une source d’information autour des sujets liés au numérique, intégrant une dimension business et économique, sur des secteurs aussi divers que le marketing, les médias, l’IT, la distribution, la science, la technologie ou les transports. Notre vision ? Être une référence pour toute personne qui travaille, entreprend et investit dans ces secteurs.

Les évolutions en matière de contenus, de formats et de ressources de Siècle Digital visent systématiquement à nourrir un lectorat de professionnels pour l’aider dans sa prise de décision et dans ses pratiques et usages quotidiens. C’est en ce sens que nous sommes heureux de dévoiler aujourd’hui un nouveau module sur le média : une plateforme de livres blancs pensée pour faciliter la recherche de contenus premiums enrichissant la veille.

Pourquoi créer un espace dédié aux livres blancs ?

Tout est parti d’un constat assez simple : nous recevons de plus en plus de demandes de promotion et de création pour ces contenus à forte valeur ajoutée sur nos activités (Siècle Digital et studio). Côté lecteurs, en quête de ressources professionnelles spécifiques, ils se tournent vers les livres blancs, en témoignent les dizaines de milliers de téléchargements générés depuis Siècle Digital.

Si les articles représentent un format viable, leur cycle de vie est parfois trop court lorsqu’il est associé à un besoin de visibilité sur plusieurs mois. Le tout limite l’accessibilité aux professionnels en quête d’informations à fort degré d’expertise sur un sujet précis.

Ce nouvel espace de référencement de livres blancs a été pensé pour rassembler et classer les ebooks les plus pertinents sur le marché, en les rendant accessibles en deux clics.

Concrètement, comment ça marche ?

Nous sommes allés au plus simple pour offrir un accès rapide aux contenus grâce à un moteur de recherche reposant sur les technologies d’Algolia. Il permet d’aller puiser dans la base de données pour en présenter les ebooks correspondant à la thématique ou au mot-clé inscrit.

Les lecteurs peuvent aussi explorer les ressources par grandes thématiques business, pour opérer un premier niveau de segmentation cohérent avec le sujet recherché. Les contenus sont également classés par industrie.

Côté entreprise, comment ça se passe ?

Les entreprises peuvent référencer leurs livres blancs en se rendant sur la page éponyme accessible en haut à droite. Il suffit alors de compléter les informations demandées pour être recontacté.