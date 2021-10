Ces derniers mois, le quotidien des commerçants a été rythmé par les confinements et les fermetures fluctuantes de leurs magasins. Cette fin d’année s’annonce cruciale pour leur chiffre d’affaires, mais aussi pleine de défis. En effet, avec 177 000 sites marchands dénombrés par la Fevad en France cette année, il s’agira de se démarquer de la concurrence et d’acquérir de nouveaux clients.

Néanmoins, il est aujourd’hui plus simple d’accroître ses revenus en capitalisant sur sa clientèle déjà existante. PayPlug, solution de paiement pour les PME, dévoile dans son livre blanc une série de conseils afin d’augmenter le panier moyen de vos clients et mettre toutes les chances de votre côté lors des fêtes de fin d’année !

Des outils pour vous aider à augmenter votre panier moyen

Parce que la valeur du panier moyen est un indicateur clé de performance (KPI), il est essentiel de choisir la solution adaptée aux besoins de vos clients. Comme l’explique ce guide, il existe de nombreux outils pour répondre aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Par exemple, le recours au paiement fractionné devrait être la grande tendance d’achat pour les fêtes.

Afin de comprendre les avantages d’intégrer ces outils à votre stratégie de vente, plusieurs cas concrets sont présentés dans ce livre blanc. Apiculture.net, spécialisé dans le matériel apicole, a réussi à augmenter son panier moyen de 21% en optant pour la vente incitative, à l’aide d’une plateforme de personnalisation de l’expérience d’achat.

Plusieurs méthodes pour inciter le client à acheter

Cet e-book se divise en sept fiches pratiques :

Personnaliser l'expérience client ;

Capitaliser sur le commerce conversationnel ;

Mettre en place le paiement fractionné sur votre site ;

Proposer des promotions pertinentes ;

Unifier vos ventes en ligne et en magasin ;

Enrichir le parcours en boutique avec un moteur d'offres ;

Réviser votre politique de livraison.

Ce guide vous permettra de mieux comprendre les obstacles qui se glissent avant le passage à l’achat. Pour rappel, le taux d’abandon de panier oscille entre 70 et 80% en e-commerce. Vous en apprendrez plus sur des méthodes qui vont inciter votre client à finaliser sa commande, comme le cross-selling et l'up-selling. Ce type de solutions permet non seulement d’améliorer l’expérience d’achat du client en lui faisant découvrir de nouveaux produits, mais aussi d’augmenter votre panier moyen rapidement et facilement.

Si vous pensez que le prix de vos produits peut représenter un frein, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut rogner sur votre marge. Comme vous le découvrirez dans le livre blanc, il existe de nombreuses stratégies de réduction des prix très efficaces qui permettent d’augmenter le panier moyen, comme l’achat de lot de produits par exemple. Ce type d’astuces fonctionne particulièrement lors des fêtes de fin d’année, tout comme le paiement fractionné, également vecteur de fidélisation. Il est possible de découvrir comment mettre en place ces solutions et bien d’autres en téléchargeant le guide de PayPlug !