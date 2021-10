Après l'Allemagne en 2016, Doctolib se tourne désormais vers l'Italie. La plateforme de e-santé travaille sur ce dossier depuis déjà plusieurs mois. Cette stratégie se concrétise par le rachat de son concurrent italien Dottori.it.

Doctolib veut investir 250 millions d'euros en Italie

C'est officiel : Doctolib met la cap vers l'Italie avec le rachat de son concurrent Dottori.it. L'entreprise italienne édite également une plateforme de prise de rendez-vous médicaux, très proche de celle de Doctolib. En plus de ce rachat, l'entreprise française compte investir 250 millions d'euros sur le marché italien pour développer ses activités. Le recrutement de 500 personnes, dans l'objectif de concurrencer MioDottore.com, le principal acteur du marché italien, est également à l'ordre du jour.

On peut lire dans un communiqué de presse publié le 14 octobre par la société que : « Doctolib poursuit son déploiement en Europe et annonce son lancement en Italie. Avec l’acquisition de Dottori.it, acteur majeur des rendez-vous médicaux en ligne en Italie, Doctolib s’adosse à un partenaire local de référence pour apporter les solutions les plus adaptées aux professionnels de santé. L’objectif de Doctolib : améliorer leur quotidien et faciliter l’accès à la santé pour des millions d’Italiens ».

Le nécessaire rachat de Dottori.it pour se déployer sur le marché italien

Au début de l'année 2021, Doctolib a ouvert plusieurs postes à Milan. De quoi éveiller la curiosité des médias et des concurrents de la plateforme. La plateforme française a notamment recruté un Head of Technical Services afin de mener la stratégie de croissance locale et construire une équipe de Solutions Engineers. Au moment de la diffusion de ces offres, le service communication de l'entreprise était resté prudent : « nous réfléchissons aux différents pays dans lesquels nous pourrions nous développer en Europe et au-delà ».

Selon Doctolib : « un médecin généraliste italien passe jusqu’à 50% de son temps à effectuer des tâches administratives et peut avoir parfois 4 canaux différents pour communiquer avec ses patients ». Le rachat de Dottori.it va permettre à Doctolib de se plonger très rapidement sur ce marché italien. Les 120 salariés de l'entreprise italienne connaissent bien le marché et c'est évidemment un atout de taille pour le français. En tout, Dottori.it comptabilise plus de deux millions de visites patients par mois auprès d’un réseau de plusieurs milliers de professionnels de santé et de dizaines d’hôpitaux.

Angela Maria Avino, CEO de Dottori.it précise que : « s'associer à Doctolib permettra à tous les utilisateurs de Dottori.it de bénéficier du meilleur service et de l'infrastructure que Doctolib apporte à ses millions d'utilisateurs en France et en Allemagne. Je suis heureuse de poursuivre cette aventure avec mes clients et mon équipe. Nous partageons la même culture et le même projet à long terme pour le système de santé italien ».