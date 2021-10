En 2021, le prix de l'énergie solaire est tombé aussi bas que celui du charbon en Chine. On constate une baisse de 63% rien qu'entre 2011 et 2018... C'est un cap important pour le développement de l'énergie solaire en Chine, qui pourrait représenter la moitié de la production électrique chinoise d'ici la moitié du siècle...

La Chine domine largement dans le domaine de l'énergie solaire

Une récente étude réalisée par des chercheurs chinois montre qu'en 2021, l'énergie solaire est compétitive par rapport au charbon en termes de prix, en Chine. L'incroyable chute du prix des systèmes photovoltaïques a fait du solaire une option abordable pour une grande partie du monde et tout particulièrement pour la Chine. Les chercheurs alertent néanmoins sur un point : à mesure que la part de l'énergie solaire augmente, la gestion du fait qu'elle ne produit de l'électricité que de manière intermittente devient un défi plus important pour la gestion du réseau.

Au cours de la dernière décennie, le prix du solaire s'est effondré. Il a perdu 63% rien qu'entre 2011 et 2018. Parallèlement, l'installation du solaire a augmenté de façon spectaculaire dans une grande partie du monde. La Chine a dépassé la capacité d'énergie solaire produite par les États-Unis en 2013 et celle de l'Allemagne en 2015. Le pays a désormais plus de 250 GW actifs. C'est plus du double des prévisions annoncées dans un plan économique publié en 2011 par le gouvernement chinois. En 2017, le pays a notamment inauguré la plus grande station d'énergie solaire flottante au monde.

Le pays doit tout de même faire face à de grands défis

Pourtant la Chine est confrontée à un défi de taille. En effet, la majeure partie de la population chinoise est située dans le Sud-Est du pays alors que la plupart de la production d'énergie solaire se trouve dans le Nord-Ouest. C'est dans cette région du pays qu'il y a le moins de nuages et le plus de terrains disponibles...

Un paradoxe qui complique évidemment l'équation. En raison de ce décalage, l'énergie solaire chinoise se heurte à des contraintes de transport. La capacité des réseaux chinois sur de la longue distance est limitée. La production des centrales solaires du Nord-Ouest a même plusieurs fois été réduite, faute de pouvoir l'envoyer là où elle est nécessaire.

Si la production d'énergie solaire coûte aujourd'hui celui de la production du charbon, les chercheurs estiment que les prix vont continuer de baisser. Il est actuellement de 49,3 dollars/MWh mais il pourrait atteindre 3 dollars/MWh d'ici 2060. L'autre élément qui fait de la Chine une super puissance de l'énergie solaire, est que le pays est le leader mondial dans la production de panneaux solaires, d'éoliennes ou encore de batteries. Cela peut aider...