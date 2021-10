Netflix et Walmart viennent d’annoncer un partenariat pour la création d’un espace dédié à la vente de produits liés au service de streaming directement sur le site du retailer. Les deux géants établissent ainsi une collaboration marketing bénéfique à chacun d’entre eux.

Une première pour le service de streaming

Baptisé Netflix Hub, la marketplace mettra en avant divers objets issus des productions de Netflix, à l’instar de t-shirts Squid Game, de kits de cuisson C’est du gâteau ou encore d’un lecteur de cassette bluetooth Stranger Things. Si Netflix dispose d’ores et déjà de son propre site d’eCommerce, Walmart devient le premier retailer avec qui il met un partenariat en place. « Nous voulons continuer à rencontrer les fans où qu'ils se trouvent, que ce soit par le biais de notre plus grand marché en ligne, Walmart, ou par le biais de Netflix.shop, une boutique plus sélective », a ainsi déclaré Josh Simon, vice-président des produits grand public chez Netflix.

Comme le note le Wall Street Journal, le géant du streaming accorde des licences pour ses propriétés intellectuelles à Walmart qui se charge ensuite de confectionner les produits. Netflix reçoit bien entendu un pourcentage sur les ventes de ces derniers. Pour le retailer, c’est l’occasion d’attirer de nouveaux clients en atteignant les fans des productions de Netflix. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois cette année que la firme s’associe à une grande marque puisqu’elle a également établi un partenariat avec Gap.

Netflix se diversifie pour faire face à la concurrence

Du côté de Netflix, les motivations sont multiples ; si Josh Simon assure que l’objectif est de « renforcer l'amour des fans pour les émissions et les films qu'ils voient sur Netflix », force est de constater que le service tente de diversifier ses activités et vecteurs de revenus. En effet, il reste le numéro 1 du secteur avec plus de 200 millions d’abonnés à travers le monde, mais sa croissance a récemment été freinée à cause d’une concurrence toujours plus colossale, comme l’arrivée de Disney+ sur le marché par exemple.

Récemment, Netflix a ainsi annoncé ses ambitions dans le domaine du jeu vidéo avec notamment le rachat du studio Night School, spécialisé dans les jeux narratifs. En outre, disposer de ses propres produits en vente sur le site d’un mastodonte comme Walmart permet de s’inscrire encore davantage dans la culture populaire, à l’instar de franchises télévisuelles ou cinématographiques qui en font désormais partie intégrante, d’où la mise en avant de biens issus de certains des plus gros succès du service, à l’image de Stranger Things ou du plus récent Squid Game. Aussi, Netflix peut espérer attirer de nouveaux utilisateurs par le biais du site du retailer.

« Il s'agit d'améliorer le grand service que nous avons. La raison pour laquelle nous le faisons est d'aider le service d'abonnement à se développer et à être plus important dans la vie des gens », explique ainsi le président et codirecteur général de Netflix, Reed Hastings.