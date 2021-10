La crise sanitaire a eu un impact considérable sur de nombreux secteurs, notamment le domaine sportif. Avec l’arrêt soudain des compétitions et la fermeture des stades et des infrastructures sportives, conserver un lien avec les supporters s’est avéré être un véritable défi.

Pour y faire face, le digital est devenu un allié de taille de l’équipe de football lilloise, mais pas seulement. Pour transformer des campagnes en véritables expériences, plusieurs entreprises ont opté pour des contenus interactifs. L’avantage, c’est qu’ils peuvent être intégrés à de nombreuses stratégies et à de multiples secteurs d’activité.

De son côté, LOSC a pu bénéficier de l’aide de Qualifio, la plateforme de marketing interactif et de collecte de données. Elle permet de créer des campagnes engageantes en quelques clics (quiz, concours, puzzles et autres jeux animés), mais aussi de collecter des données first-party sur ses fans.

Dans une étude, Qualifio explique comment elle a accompagné le club pour renforcer sa relation avec ses supporters, en s’appuyant sur des formats interactifs.

L'interactivité pour animer sa communauté

Afin d’interagir avec sa communauté en dehors des stades, le LOSC a dû faire preuve de créativité. Comme pour toute stratégie de communication digitale, il a été essentiel de créer des animations destinées à la communauté déjà existante.

L’équipe de football a pu compter sur l’expertise et l’accompagnement de la plateforme Qualifio pour mettre en place des campagnes digitales variées. De cette façon, elle s’assure que les supporters ne se lassent pas du contenu publié. Sur Twitter, Facebook et Instagram, le LOSC a misé aussi bien sur des concours, des quiz que des jeux pour augmenter son taux d’engagement.

Pour atteindre ses objectifs, Qualifio et le champion de ligue 1 se sont concentrés sur deux grands axes d’animation. D’une part, des campagnes ont été mises en place lors d’événements clés, comme le Blue Monday, Noël ou encore la Saint-Valentin. D’autre part, des campagnes « fil rouge » ont été pensées tout au long de l’année en fonction des matchs et de l’actualité du club. La plateforme Qualifio lui a ainsi permis d'analyser ses résultats et d’en savoir plus sur son audience.

Générer des leads et fidéliser les supporters

Une fois les stratégies digitales établies, vient la deuxième étape : générer des leads. Pour l’équipe de football, un lead représente une inscription à la newsletter. Les équipes marketing du LOSC se sont donc concentrées sur la mise en place de différents types d’opt-ins, permettant d’envoyer des messages publicitaires aux internautes. À travers son analyse, Qualifio explique comment le club a mis en place des jeux pour recruter de nombreux opt-ins, et ainsi acquérir de nouveaux leads.

Une fois que l’on a réussi à attirer des supporters supplémentaires, il est nécessaire de les fidéliser. Cela repose autant sur l’engagement que la récompense. De ce fait, l’équipe marketing du LOSC n’hésite pas à régulièrement faire gagner des maillots dédicacés à travers des formulaires ou une inscription à la newsletter. Comme il est expliqué dans cette analyse, cela permet d’enrichir leur base de données en quelques clics.

Enfin, l'interactivité s’est révélée être un véritable atout. Non seulement pour animer de manière créative la communauté du LOSC, mais aussi pour attirer de nouveaux supporters. Si vous souhaitez en savoir plus sur le succès de la stratégie digitale interactive de l’équipe de football lilloise, téléchargez le cas client de Qualifio.