Sur son site français, Amazon lance un nouveau filtre de recherche baptisé « Fabriqué en France ». Vous l'aurez deviné, tous les produits référencés dans cette rubrique sont Made in France. Déjà 230 000 références proposées par 2500 entreprises. Avec cette nouvelle boutique, Amazon cherche à peaufiner son image en France.

Une question d'image avant tout ?

Après avoir perdu quelques parts de marché en France en 2020, en partie à cause d'un bashing de la plateforme de la part des français, Amazon revient avec une nouvelle stratégie en lançant la boutique « Fabriqué en France ». Pour figurer dans cette nouvelle section sur le site français d'Amazon, les entreprises devront respecter exactement les mêmes critères que ceux qui permettent d'obtenir la mention « Fabriqué en France ». La nouvelle boutique lancée officiellement le 11 octobre a pour objectif de « répondre aux attentes de nombreux clients » selon le géant américain. On se doute que c'est aussi une question d'image.

À l'image de la diversité des produits proposés sur Amazon, dans cette nouvelle section « Fabriqué en France », on retrouve quasiment l'équivalent : de l'épicerie, des jouets, des produits de beauté, des vêtements, des montres, des fournitures de bureau, des produits de bricolage, de la décoration pour la maison, des produits de puériculture, etc. Parmi les produits Made in France les plus célèbres, on trouve par exemple des ustensiles de cuisine Le Creuset, des stylos Bic, des poêles Tefal ou encore des cahiers Clairefontaine. Le Made in France est une tendance globale en France. Amazon aurait eu tort de ne pas en profiter.

La nouvelle boutique « Fabriqué en France » ne révolutionne rien

La réglementation pour obtenir la mention « Fabriqué en France » n'impose pas que toutes les étapes de fabrication aient été réalisées en France. En revanche, il faut : « qu'une part significative de la valeur du produit provienne d'étapes de fabrication localisées en France, et que le produit ait subi sa dernière transformation substantielle sur le territoire ». Depuis plusieurs années, la tendance du Made in France est palpable. La crise sanitaire a même dopé le phénomène sur le web. C'est par exemple le cas pour Le Slip Français, ambassadeur du vêtement Made in France depuis 10 ans, qui réalise 65% de son chiffre d’affaires global sur le web.

La plupart des produits présents dans la nouvelle boutique étaient déjà vendus sur Amazon. Certains étaient déjà présentés dans la « Boutique des producteurs ». Une section qui met en avant 7 000 références de produits alimentaires vendus en circuit court. D'autres apparaissaient déjà dans la « Boutique des entreprises françaises ». Cette nouvelle section « Fabriqué en France » permet simplement d'aller un tout petit peu plus loin, pour rassurer les français, mais les produits ne vont pas fondamentalement changer.