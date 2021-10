Réaliser des achats en ligne est commun à tous aujourd'hui. Pour savoir si un produit convient réellement plusieurs options : le site affiche des étoiles et des commentaires, le bouche à oreille ou encore taper le nom du produit sur Google et voir les retours d'autres personnes. Le problème est que parfois les avis ne sont pas authentiques et simplement là pour faire en sorte que l'utilisateur passe l'achat. Avec l'outil du jour, terminé les avis douteux !

Primary est une extension de navigateur (Chrome/Edge/Brave, Safari et Firefox) gratuite qui trouve des informations sur les forums et Reddit pendant qu'une personne réalise du shopping en ligne. Elle ne collecte aucune information personnelle. À l'origine de Primary, on retrouve les créateurs de Threadloom, un site qui restaure de l'authenticité sur le web en mettant en avant et monétisant du contenu provenant de forums.

Des avis clients qui ne sont pas filtrés





Primary prend des avis bruts et non filtrés sur les produits et les offre directement à l'utilisateur. Les avis positifs, aussi bien que négatifs sont disponibles en un clic. Primary travaille actuellement sur 225 catégories sur Amazon et eBay et 300 sites de vente au détail.

Une fois l'extension gratuite installée, il suffit de se balader sur un site sur lequel un achat doit être fait. Grâce à Primary, des avis et retours concrets provenant de forums et de Reddit sur le produit en question seront affichés. Primary permet de faire une recherche par mot clé, pour trouver les bonnes informations dans les avis. Ainsi, il est possible de profiter d'un avis concret et de faire le bon choix !