Il y a quelques jours, la secrétaire d'État au commerce des États-Unis, Gina Raimondo, a demandé à plusieurs entreprises de fournir des données sensibles afin de mieux comprendre la pénurie de semi-conducteurs. Comme l'explique Reuters, le fabricant taïwanais, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), a décliné la demande.

Les États-Unis réclament plus de transparence sur la pénurie de semi-conducteurs

Sommes-nous à l'aube d'un bras de fer entre les États-Unis et Taïwan ? On peut se poser la question depuis que le géant taïwanais des semi-conducteurs (TSMC) a refusé de se plier à la demande officielle de la Maison Blanche. La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a laissé un délai de 45 jours aux entreprises concernées pour transmettre des données sur leur chaîne d'approvisionnement, afin de « mieux comprendre la crise des semi-conducteurs » qui perturbe actuellement de nombreuses industries.

Selon les dernières estimations du cabinet AlixPartners, la pénurie de semi-conducteurs pourrait coûter 210 milliards de dollars à l'industrie automobile en 2021 et empêcher 7,7 millions de véhicules de voir le jour au cours de cette seule année. Une crise sans précédent pour le secteur, qui peine à trouver des solutions. La crise des semi-conducteurs a un impact très fort sur l'industrie automobile. Les prix des voitures s'envolent. Les stocks sont tellement ridicules que certains concessionnaires américains doivent même louer des voitures pour avoir quelque chose à exposer dans les showrooms...

TSMC ne dévoilera pas les données de ses clients

Selon TSMC, la fin ne justifie pas les moyens. La demande de la Maison Blanche a été particulièrement mal accueillie. En effet, Sylvia Fang, avocate générale de TSMC a déclaré ceci : « ne vous inquiétez pas. Nous ne divulguerons certainement pas les informations sensibles de notre entreprise et encore moins des données qui concernent nos clients. La confiance de nos clients est l'un des éléments clés de notre réussite ». Pourtant, les États-Unis semblent bien décidés à obtenir ces données. Gina Raimondo a précisé ceci : « nous pourrions disposer d'autres mesures pour contraindre les entreprises concernées à nous fournir les données demandées ».

TSMC et le gouvernement taïwanais ont déjà expliqué tout mettre en œuvre pour résoudre la pénurie de semi-conducteurs et faire en sorte de pouvoir fournir leurs clients. Sylvia Fang précise que : « si c'est pour résoudre des problèmes de chaîne d'approvisionnement, nous verrons comment nous pouvons faire au mieux pour les aider. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous faisons notre maximum pour augmenter la production de semi-conducteurs et donnons même, dans la mesure du possible, la priorité aux puces automobiles ».

Le gouvernement taïwanais a pris position en disant qu'il respectait la législation et les règles commerciales américaines, mais qu'il défendrait les entreprises taïwanaises si elles recevaient des « demandes irrationnelles ».