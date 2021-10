Les chercheurs du Center for Market Insights de l’Université des sciences appliquées d’Amsterdam viennent de publier une étude qui dresse le bilan du e-commerce en Europe sur l'année 2020 et 2021. Le constat est sans appel : les entreprises et les consommateurs sont dans une dynamique de digitalisation.

La digitalisation globale de l'industrie tire les chiffres du e-commerce vers le haut

Dans l’ensemble des pays de l’Europe, le chiffre d’affaires global du e-commerce a représenté 757 milliards d’euros en 2020. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2019. Le rapport publié par la Fevad (Fédération du e‑commerce et de la vente à distance) dévoile le classement des pays où les habitants consomment le plus sur Internet. En première position, le Royaume-Uni avec 92% de consommateurs en ligne. La France n'arrive qu'en 13ème position, derrière l'Allemagne, le Danemark ou encore la Norvège, avec « seulement » 78% de consommateurs en ligne.

Selon les résultats de l'étude, ce sont les pays d’Europe de l’Ouest qui permettent de tirer la croissance du e-commerce vers le haut. Ils réalisent à eux seuls 64% de la part du chiffre d'affaires en B2C (64%). Juste derrière on retrouve l’Europe du Sud avec 16%, puis l’Europe centrale avec 8% et enfin l’Europe du Nord avec 6% et l'Europe de l'Est avec 6% également. Trois pays sortent en tête au niveau du chiffre d'affaires : sans surprise on retrouve là aussi le Royaume-Uni avec 236 milliards d’euros. La France se classe en deuxième position avec 112 milliards d’euros, et enfin l’Allemagne est troisième avec 93,6 milliards d’euros.

Constat intéressant relevé par les chercheurs du Center for Market Insights : l'utilisation d'Internet est en constante hausse en Europe. En 2017 on estimait que 83% des européens avaient accès à Internet. En 2021 nous sommes 91%. Au niveau global, le nombre de consommateurs en ligne a également augmenté de manière exceptionnelle ente 2019 et 2020 (de 68% à 73%) et a même continué d'augmenter entre 2020 et 2021 (de 73% à 75%).

Une transformation de nos sociétés

Comme le rappelle Luca Cassetti, secrétaire général de l'association Ecommerce Europe : « l'année dernière a déclenché de nombreux changements dans nos sociétés et dans nos économies. Pour répondre à l'évolution rapide de la réalité commerciale, les entreprises ont dû accélérer leur transformation numérique et s'intéresser au e-commerce. Les entreprises qui, auparavant, n'opéraient que via des canaux de vente hors ligne, ont désormais commencé à développer une présence numérique. Ecommerce Europe estime que la tendance vers un secteur du commerce de détail de plus en plus omnicanal était inévitable, mais que la pandémie a accéléré cette évolution ».

L'étude donne également quelques détails sur le rôle que jouent les réseaux sociaux dans cette transformation. On peut lire que 93% des sites e-commerce affichent leurs réseaux sociaux sur leur site web. Parmi toutes les boutiques en ligne de l'Union européenne, Facebook, Instagram et YouTube sont les canaux les plus populaires. Twitter est vraisemblablement plus populaire en Europe occidentale (71% d'affichage) qu'en Europe du Nord (24% d'affichage). 93% des e-commerçants se servent de Facebook pour promouvoir leurs produits. C'est encore le réseau fort dans le domaine du e-commerce.