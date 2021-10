Apple aimerait que nous puissions contrôler la température de notre véhicule ainsi que le réglage des sièges depuis l'iPhone. La marque à la pomme veut faire évoluer le CarPlay en offrant de nouvelles possibilités aux conducteurs.

Les limites actuelles de l'Apple CarPlay se font ressentir

Depuis ses débuts en 2015, l'Apple CarPlay a transformé l'expérience des conducteurs adeptes de la marque, en voiture. L'interface du CarPlay est totalement différente des interfaces que la plupart des véhicules ont par défaut. Pourtant, l'Apple CarPlay comme l'Android Auto présentent certaines limites. En effet, la plupart des fonctionnalités du véhicule ne sont encore accessibles qu'en dehors de l'écran d'accueil d'Apple ou de Google. C'est justement pour cette raison que la firme de Cupertino travaille actuellement à plusieurs évolutions.

Selon Mark Gurman, le projet « IronHeart » d'Apple pourrait prévoir de lier votre iPhone à la plupart des fonctionnalités de vote véhicule. Sans sortir de l'écran Apple CarPlay, vous pourrez certainement bientôt gérer la climatisation de votre voiture, régler votre siège, accéder à un indicateur de vitesse ou même à la jauge d'essence/batterie de votre véhicule. Et probablement bien plus encore... Des fonctionnalités assez proches de celles proposées par Tesla finalement.

Appel aimerait imposer son interface aux constructeurs automobiles

De son côté, Google a déjà conclu des accords avec plusieurs constructeurs dont Polestar, Ford, Honda ou encore General Motors afin de palier cette limite et pour imposer Android Automotive comme base de l'interface utilisateur. Apple cherche également à nouer des partenariats, dans l'objectif d'aller beaucoup plus loin que Google. En revanche, les constructeurs automobiles pourraient se montrer réticents à l'idée de donner les clés de leur interface à Apple. Pourquoi laisser à Apple plus de contrôle sur leurs véhicules alors que le géant américain rêve de les concurrencer avec sa propre voiture électrique ?

Bloomberg suggère que les évolutions de l'Apple CarPlay pourraient ressembler à celles du HomeKit d'Apple avec des fonctionnalités très poussées et une API dédiée. Bref, si ce projet voit effectivement le jour, le CarPlay serait le système d'exploitation pour voiture le plus abouti et permettrait d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à l'iPhone. Des constructeurs se sont déjà laissés convaincre par l'Apple CarKey. Certains véhicules du géant allemand BMW peuvent déjà être déverrouillés grâce à un simple iPhone ou une Apple Watch. Toutes les séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M ou Z4, si elles ont été fabriquées après le 1er juillet 2020, sont équipées de cette fonctionnalité.