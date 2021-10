Pour un site web, un post sur les réseaux sociaux ou pour une présentation, utiliser des arrière-plans est commun. Nombreuses sont les ressources qui existent sur ce sujet, comme Figen qui permet de créer ses propres arrière-plans, PixelTrue qui propose une collection de 60 arrière-plans animés et illustrés ou encore Naker.back.

Animated Backgrounds est un site qui propose 30 arrière-plans animés, gratuitement. On retrouve des arrière-plans avec des formes, d'autres avec des paysages, des animaux. Les arrière-plans proposés sont divers et variés et s'adaptent aux besoins de tous.

Pour voir l'animation, il suffit de cliquer sur le bouton "Play" en haut à gauche de chaque arrière-plan. Ensuite, il est possible de télécharger la vidéo ou bien de copier-coller le code source !

Les arrière-plans animés ont été créés par différents développeurs sur Codepen. Ils sont créés via HTML, CSS et Javascript.

Une ressource pratique et gratuite qui peut servir à de nombreuses personnes !