Dès la fin du mois de janvier 2022, les applications soumises sur l’App Store et permettant d’ouvrir un compte utilisateur devront se soumettre à une nouvelle réglementation. Apple vient, effectivement, d’annoncer qu’un moyen de supprimer les comptes créés via des applications devra être mis en place. Cette directive avait notamment été énoncée lors de la conférence développeur de juin, alias la WWDC 2021. Aucune date n’avait cependant été annoncée pour la mise en place de cette dernière.

Supprimer un compte va devenir monnaie courante sur l’App Store

De plus en plus de services web nécessitent la création d’un compte afin d’être utilisés. En général, ils sont accessibles via un site internet, mais aussi des applications. Quelques petites difficultés peuvent cependant s’opérer dans le cas où un utilisateur souhaiterait supprimer son compte. Entre autres, certaines applications comme Instagram obligent ses utilisateurs à passer par la version web afin d’effectuer cette manipulation. Il n’est ainsi pas possible d’effectuer la démarche ou encore la commencer directement depuis l’application.

Les applications disponibles sur l’App Store et permettant de créer un compte vont cependant devoir changer leurs habitudes à partir du 31 janvier 2022. Apple a récemment annoncé que les développeurs devront obligatoirement proposer un moyen de lancer la suppression d’un compte utilisateur, lorsque leur application permet d’en créer un. Le processus peut cependant ne pas se dérouler entièrement sur l’application. Il est ainsi possible que l’utilisateur soit redirigé vers une page web sur le navigateur de son iPhone afin de finaliser la suppression d’un compte.

Apple en a aussi profité pour confirmer l’arrivée d’un autre changement concernant sa boutique d’application sur les systèmes d’exploitation iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey : le bouton « Signaler un problème ». Grâce à ce dernier, les utilisateurs peuvent signaler tout type de situations problématiques concernant une application de l'App Store : Demander un remboursement ; Signaler un problème de qualité ; Trouver mon contenu ; Signaler une escroquerie ou une fraude ; Signaler du contenu offensant, illégal ou abusif. Cependant, cette fonctionnalité est uniquement disponible dans quelques pays : États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie.