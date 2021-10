Twitter a annoncé la vente de sa régie publicitaire MoPub, à AppLovin, un groupe de services de monétisation aux créateurs d'applications. Le montant de la transaction s’élève à 1,05 milliard de dollars. Le réseau social souhaite notamment se concentrer sur ses propres publicités.

Cette transaction devrait être finalisée « dans les prochains mois ». Elle pourrait permettre à Twitter « d'améliorer sa capacité d'investissement dans certains produits clés », explique son PDG, Jack Dorsey.

« Nous sommes ravis de l’opportunité de développer la plateforme AppLovin et d’améliorer davantage nos outils de monétisation d’éditeurs grâce à cette transaction stratégique », a de son côté déclaré Adam Foroughi, PDG d’AppLovin, dans un communiqué.

Actuellement, 45 000 applications utilisent MoPub, ce qui porte le nombre d’utilisateurs pouvant être touchés par de la publicité à 1,5 milliard. Un potentiel énorme, qui explique pourquoi AppLovin souhaite acquérir MoPub. La société d’Adam Foroughi permet aux développeurs de commercialiser, et monétiser, leurs applications, à travers ses plateformes de publicités et de marketing.

MoPub a été acquis par Twitter en 2013 pour 350 millions de dollars. Il s’agit d’un service de monétisation pour les éditeurs d’applications, en leur permettant de diffuser de la publicité. En 2020, MoPub a généré près de 188 millions de dollars de chiffre d’affaires. La vente de ce service peut donc paraître étonnante, mais Twitter a déjà envisagé de le vendre par le passé. Notamment en 2016, lorsque la croissance du groupe s’est révélée particulièrement décevante.

Today we are announcing that @MoPub is being acquired by @AppLovin. It’s a big moment in the mobile app ecosystem, and we believe AppLovin is well positioned to grow & evolve MoPub’s network of customers in the rapidly changing in-app industry.

— MoPub (@mopub) October 6, 2021