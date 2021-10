Avoir une communauté ou être acteur d'une communauté est aujourd'hui important. Nombreuses sont les marques ou les particuliers qui tentent de développer ces dernières afin de développer de l'engagement ou encore leur expertise sur un domaine. Le problème, c'est que pour gérer ces communautés il faut trouver le bon outil ! Entre les notifications à tout va, les outils qui ne permettent pas de communiquer de manière fluide, gérer une communauté n'est pas si simple !

Plusieurs outils existent comme Circle par exemple. Aujourd'hui c'est MOMO Board que l'on découvre. Cette plateforme tout-en-un aide les gens à se rassembler et à collaborer efficacement. Elle combine un tableau d'affichage, un chat et un stockage cloud au sein d'une seule application ! L'objectif avec cet outil est de créer "un environnement plus agréable pour une conversion efficace et pertinente pour les membres de la communauté, fournir la meilleure solution possible pour les aider à accomplir plus."

<

Communiquer de manière plus efficace

Parmi les caractéristiques de l'outil on peut citer :

le stockage gratuit sur le cloud de 10 Go par compte

la possibilité de créer des sub-boards pour différents thèmes

la confidentialité de la communauté (privée ou publique)

des fonctions de modération (bloquer des membres, supprimer des messages...)

la possibilité de désigner des administrateurs et cogérer la communauté

un nombre illimité de messages/membres

la création de salon de discussion 1:1 ou en groupe

la possibilité de joindre une image, une vidéo, une pièce jointe au moment d'envoyer un message

MOMO Board est actuellement disponible gratuitement sur Android, iOS, sur navigateur mobile, mais aussi sous forme d'application de bureau. Une monétisation est envisagée pour l'avenir avec 3 modèles différents : compte premium, frais de transaction pour l'abonnement des membres et l'analyse de la communauté.