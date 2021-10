Dans la course à la transformation numérique, l’expérience digitale (DX) occupe une place de plus en plus importante. Habitués à des expériences web uniformes et personnalisées, les internautes sont de plus en plus réceptifs. Plusieurs études montrent que les consommateurs sont sensibles aux marques capables de se différencier par l'expérience digitale. Dans son dernier livre blanc, Bynder vous explique comment améliorer votre DX en simplifiant vos processus de création.

Comment améliorer l’expérience digitale grâce au DAM ?

Dans cet ebook, on peut lire que : « les marques qui misent sur l’expérience digitale sont susceptibles d’augmenter de 15 à 20% la satisfaction des clients à leur égard et d’améliorer leur taux de conversion de 20% ». En téléchargeant le livre blanc de Bynder, vous découvrirez que pour y parvenir, les équipes marketing ont besoin d’un système de gestion des ressources numériques intelligent (ou DAM, pour digital asset management en anglais).

Le DAM est une plateforme qui permet d’alimenter les processus de création et d’approvisionner tous les procédés nécessaires à la création d’expériences digitales pour les clients. Un outil indispensable pour atteindre vos objectifs et réussir à améliorer l’expérience digitale de vos outils web. Selon Bynder, en 2021, de nombreuses entreprises traversent une « crise du contenu ». Les équipes créatives sont submergées… Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment un DAM peut vous permettre de pallier les insuffisances en matière de contenu.

Au programme de ce livre blanc :

Se démarquer grâce à l'expérience digitale

Comment tirer le meilleur de son contenu créatif ?

Découvrez une solution évolutive pour répondre à l’évolution de vos besoins

En téléchargeant cet ebook, vous comprendrez pourquoi et comment cultiver des expériences digitales de qualité. Des outils d’automatisation existent. Pensés pour vous faire gagner du temps, ils aident les spécialistes du marketing à créer et à distribuer du contenu numérique pertinent tout en utilisant leurs ressources existantes. Pour en savoir plus, n’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Bynder !