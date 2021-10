Pour une entreprise SaaS, les utilisateurs sont essentiels. Il est donc important de comprendre les besoins et comportements de ces derniers. Pour cela, la majorité des entreprises utilise Loom par exemple, ou une base de connaissances afin d'offrir le plus d'informations possibles aux utilisateurs. L'idée étant de leur fournir un maximum d'informations pour qu'ils utilisent au mieux l'outil et comprennent ses avantages.

Avec ce constat, Ohad Ronen a décidé de lancer tuto. tuto est une plateforme d'éducation client. Elle aide les équipes chargées de la relation client, de l'assistance et des produits à réduire le temps de valorisation et à augmenter la fidélisation en créant des tutoriels vidéo personnalisés et mesurables dans l'application. L'objectif avec cette plateforme est que tous les utilisateurs deviennent des utilisateurs expérimentés de tout produit SaaS, rapidement et sans problème.

tuto offre ainsi la création de tutoriels simples à partager avec les utilisateurs. Le fonctionnement de tuto est assez simple, il faut créer la base de connaissance produit, réaliser un tutoriel avec une voix et les données du produit pour cartographier le flux produit dans une expérience vidéo.

À l'aide de l'Intelligence Artificielle, tuto fait correspondre les flux de produits cartographiés avec les activités de l'utilisateur. Il fournit des informations, des prévisions et identifie les flux de produits non cartographiés. Ainsi, tuto crée un parcours d'apprentissage pour chaque utilisateur en fonction de ses données, en évaluant l'adoption de ses connaissances et la qualité de la formation. Quand l'utilisateur reçoit le lien d'un tutoriel, ce dernier s'ouvrira directement sur l'outil en question, afin d'offrir une expérience in-app.

L'outil permet à l'équipe "success manager" d'aider les clients et à l'équipe produit de mieux comprendre le comportement utilisateur pour améliorer les fonctionnalités !

Côté prix, tuto est un outil freemium. Une version gratuite existe pour 50 utilisateurs maximum, avec des fonctionnalités assez limitées. Ensuite, en fonction du nombre d'utilisateurs, plusieurs offres payantes sont proposées à partir de 120 dollars par mois.