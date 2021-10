C’est une fuite qui s’annonce énorme si l'authenticité de son contenu devait être confirmée. Sur 4chan un message anonyme publié le 6 octobre aurait diffusé 128Go de documents internes à Twitch, la plateforme de streaming vidéo détenu par Amazon. Plusieurs créateurs appellent leurs abonnés à changer de mot de passe.

L’auteur de la fuite présumé a justifié son action en expliquant que la communauté Twitch était « un cloaque toxique dégoûtant ». Il espère que son action va « favoriser plus de perturbation et de concurrence dans l'espace de streaming vidéo en ligne ».

Plusieurs commentaires publiés sous le post de 4chan semblent confirmer l’authenticité de la fuite. Pour certains elle proviendrait d’un des serveurs de contrôle source Github Enterprise. L’auteur de la publication originale mentionne des dépôts Git internes.

Sur Twitter, l’un des premiers utilisateurs à signaler la fuite, vers 8h30, heure française, a donné quelques détails sur les informations qu’il était possible de trouver dans ce fichier de document. Amazon ou Twitch n’ont pas officiellement réagi à l’heure où ces lignes sont écrites.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords.

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021