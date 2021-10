Soutenu par le plan France Relance et le Centre National des Études Spatiales (CNES), le projet Space Data Marketplace est une plateforme d’échange de la donnée spatiale. L’initiative est portée par Dawex et rassemble de grands acteurs de la data et de l’aérospatial : Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes, Thales Alenia Space, Geoflex, VisioTerra, namR, Altametris, Murmuration, et Occitanie Data.

Une plateforme pour favoriser l’accès aux données spatiales

Comme l’évoque Laurent Lafaye, co-CEO de Dawex, « des cas d’usage particulièrement inspirants voient le jour, comme la rénovation de l’habitat et les mises en conformité énergétique pour répondre aux défis du changement climatique, ou l’optimisation de la logistique et de la mobilité avec le développement de services de livraison au dernier mètre ». C’est avec l’objectif de développer de nouveaux cas d’usages dans une multitude de domaines qu’un groupe d’acteurs spécialisés dans la data et dans le spatial se sont réunis pour lancer Space Data Marketplace.

Pour remplir cet objectif, cette nouvelle plateforme favorisera l’accès aux données spatiales et à leur plus large exploitation. Les équipes du projet ont mis au point une technologie innovante d'échange de données qui simplifie et fluidifie leur circulation et l'accès aux services associés. Ils ont également développé une série d’applications dans le domaine de l’analyse d’images satellitaires, de la simulation et de la 3D. Avec ces capacités avancées, les créateurs de Space Data Marketplace souhaitent proposer une offre riche de données spatiales et de services associés.

Poursuivre la conception de cas d’usages toujours plus innovant

En se plaçant comme un « acteur de confiance et de référence » entre les industries, les institutions et les organisations publiques, ce nouvel outil est dans la lignée des ambitions de l’Union européenne en matière de partage de données. Dans l’optique du prochain lancement du Digital Governance Act, la Commission européenne souhaite faciliter le partage de la data entre différents secteurs d’activité et entre les États membres.

Laurent Lafaye précise qu’il s’agit, pour lui, « d'un honneur et une grande fierté de contribuer au développement de Space Data Marketplace, en apportant à l'industrie les moyens de créer des partenariats de données forts ».

Alors que de nouveaux cas d’usages devraient voir le jour dans les prochains mois grâce à Space Data Marketplace, les projets en cours de développement par les industriels peuvent dès à présent utiliser les données de la plateforme. Ainsi, Airbus et Dassault Systèmes collaborent pour réaliser des simulations 3D basées sur un jumeau numérique de la Terre et construire une maquette numérique en 3D des villes et de leur environnement.

De son côté Thales Alenia Space développe un service d’accès et d’exploitation de données d’image d’origine spatiale pour constituer un moteur de recherche et faciliter leur accès via des mots-clés ainsi que leur intégrité via une signature numérique.

À terme, la plateforme devra favoriser la création de solides partenariats afin de contribuer au développement de l’industrie spatiale en France, en Europe et à l’international.