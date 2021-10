Tesla continue de récolter les honneurs depuis quelques années. À la suite d’un second trimestre à plus d’un milliard de dollars, le constructeur automobile enchaîne avec un troisième trimestre record, que ce soit au niveau de la production ou des livraisons effectuées. Cet exploit est notamment dû au succès de la Tesla Model 3 et de la Tesla Model Y.

Le succès de Tesla perdure en 2021

Dans un nouveau rapport, Tesla a détaillé ses résultats lors du troisième trimestre 2021. Le fabricant automobile annonce ainsi avoir vendu 241 300 voitures électriques entre les mois de juillet et septembre. À titre de comparaison, cela représente 20 % de livraisons en plus que lors du second trimestre.

Dans les détails, Tesla a principalement livré 232 025 Model 3 et Model Y. Cette quantité est ainsi supérieure de 16 % par rapport au second trimestre. Pour les Model S et Model X, la firme comptabilise 9 275 livraisons, contre environ 2 000 au trimestre précédent. Tesla dénombre ensuite 228 882 Model 3/Y produites, contre 8 941 Model S/X durant le troisième trimestre 2021. Les performances records du constructeur sont tout de même à saluer, étant donné que le marché de l’automobile est, lui aussi, fortement marqué par la pénurie de semi-conducteurs.

Tesla déclare en plus dans son communiqué : « Notre décompte des livraisons doit être considéré comme légèrement prudent, car nous ne comptons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects. Les chiffres définitifs peuvent varier de 0,5 % ou plus ».

En seulement 9 mois, soit depuis le début de l’année 2021, Tesla, la firme d'Elon Musk comptabilise au total 629 370 voitures électriques livrées. À noter, 98 % des véhicules envoyés (627 350) concernent les Tesla Model 3 et Tesla Model Y. L’entreprise fait ainsi déjà mieux que les 500 000 véhicules écoulés l’année dernière. La production est de son côté un petit peu plus en deçà de la demande avec 624 582 voitures électriques produites.