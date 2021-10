Le cabinet d’analyse Sensor Tower a publié un rapport le 30 septembre sur les tendances des Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) sur mobile entre janvier et août 2021. Parmi les données qui se démarquent, le formidable succès du jeu de Tencent, Honor of Kings.

Honor of Kings écrase les MOBA

Lorsque les autorités chinoises s’inquiètent de l’impact du jeu vidéo sur la jeunesse, Honor of Kings n’est jamais loin. Les joueurs ont dépensé 10 milliards de dollars sur le jeu depuis son lancement en 2015, un record absolu pour un jeu mobile. En 2021, ce chiffre est déjà de 2 milliards… Sensor Tower ne précise pas si la version occidentale du jeu, Arena of Valor, est prise en compte.

De façon générale, 84% des revenus des jeux mobiles de type MOBA, jeux de stratégie en équipe, en temps réel, viennent d’Asie. Tout cet argent ne va pas seulement dans les poches de Tencent, Sensor Tower fournit uniquement les chiffres bruts, avant que Google et Apple récupèrent leurs commissions de 30%. Les revenus restent suffisants pour donner le sourire au champion mondial du jeu vidéo et à son studio, derrière le jeu, TiMi Studio.

Tencent derrière tous les MOBA ?

L’équipe est parvenue à une autre performance. En partenariat avec la Pokemon Company, c’est le TiMi Studio de Tencent qui a développé Pokemon Unite, sorti le 22 septembre 2021. Et quelle sortie : avec 15 millions de téléchargements en deux jours, le jeu est le plus gros lancement de MOBA de l’histoire.

Tencent, décidément l’ogre du secteur, est également derrière le studio finlandais Supercell, les créateurs de Clash of Clans. C’est un de leurs titres, Brawl Stars qui se hisse à la deuxième place des jeux où les joueurs dépensent le plus, avec 320 millions de dollars entre janvier et août 2021.

Loin des performances financières d’Honor of Kings, le jeu a été tout de même téléchargé presque 50 millions de fois en 2021, notamment soutenu par le marché américain. C’est mieux que son homologue, qui se hisse à un peu plus de 30 millions de téléchargements. Inutile de s'inquiéter, fin 2020, Honor of Kings battait un autre record, celui d’utilisateurs actifs avec 100 millions de joueurs.

Un sous-genre de jeu vidéo en croissance

Sensor Tower note que les MOBA, considérés comme un 'sous-genre' des jeux de stratégies, sont en pleine forme. Leurs revenus mensuels sont en hausse de 14% en 2021 par rapport à 2020. Avec les confinements les dépenses des joueurs ont augmenté de 43%. Belle performance pour des jeux qui gagnent de l’argent essentiellement via l’achat de contenus avant tout cosmétiques.

Pour le cabinet d’analyse, le succès de ce type de jeu mobile ne doit pas dissimuler une réalité très contrastée. Il est l’un des secteurs du jeu vidéo où il est le plus difficile d'émerger, mais l’un des plus gratifiants une fois le succès au rendez-vous. Ce n’est pas Tencent qui dira le contraire.