Bien que les entreprises B2B aient été de grandes résistantes aux changements pendant des décennies, le développement des technologies pousse de plus en plus d’entre elles à prendre le virage du digital. De l’organisation au modèle économique, cette transformation implique de nombreux changements.

Pour vous aider à réussir votre transition vers le digital en B2B, particulièrement délicate dans un contexte multicible, Ibexa, la plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, vous donne rendez-vous lors d’un webinaire organisé le 7 octobre à 10h.

Pour cette conférence, Ibexa sera accompagné d’Atlantic France, spécialiste du développement thermique. Vous bénéficierez également des conseils d’Almavia CX, une agence qui accompagne la transformation digitale des entreprises sur toute la chaîne de valeur de l’expérience client.

Le retour d’expérience d’Atlantic Pro

Pour mieux comprendre comment opérer votre transition vers le digital en B2B, Atlantic France vous partagera son retour d’expérience. L’entreprise a mis en place Atlantic Pro, une plateforme en ligne qui propose des services destinés aux professionnels, dont les installateurs, les distributeurs et les prescripteurs.

Un projet comme celui-ci n’est pas des plus évidents à mettre en place, particulièrement lorsqu’il combine des sites de typologies différentes. Il est donc nécessaire de mettre en place une stratégie digitale globale qui permettra de répondre aux attentes de vos clients B2B et de leur offrir l’expérience la plus adaptée.

Lors de ce webinaire, trois intervenants vous délivreront leurs meilleures astuces pour y parvenir et présenteront les résultats du projet Atlantic Pro :

Nhu Vu Ngoc, Responsable Digitale B2B au sein d’Atlantic France ;

Aurore Dubuisson, Directrice BU Web et Mobile chez Almavia CX ;

Zamir Adbul, Directeur Commercial France chez Ibexa.

Pour un projet d’une telle envergure, il est essentiel d’opter pour le bon message qui permettra de se différencier de ses concurrents. Bien communiquer avec sa cible, c’est s’assurer de la toucher sur le bon canal, au bon moment, et ainsi pouvoir la transformer en client. De ce fait, Atlantic France reviendra sur les manières les plus efficaces d’adresser un message ciblé lors de la mise en place du projet.

Une fois qu’on a réussi à atteindre sa cible, il est important de lui offrir la meilleure expérience client possible. Désormais, les utilisateurs s’attendent à ce que cette expérience soit personnalisée, car cela laisse entendre que l’entreprise a fait attention à leurs besoins individuels. Il est alors plus facile de les fidéliser. Pour vous aider à y parvenir, Atlantic France, Ibexa et Amavia CX aborderont le 7 octobre les qualités essentielles de la personnalisation, ainsi que l’importance de la recherche de contenus et du ciblage.

En assistant à ce webinaire, vous obtiendrez quelques astuces pour réussir facilement votre transformation digitale B2B et atteindre vos différentes cibles. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour s’assurer de ne pas manquer les conseils d’Atlantic France, Almavia CX et Ibexa.